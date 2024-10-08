Мировая индустрия производства микросхем на грани кризиса. И вот почему

• При этом сами компании, владеющие пострадавшими шахтами, оценивают ситуацию гораздо оптимистичнее. Один из операторов — The Quartz Corp — уже отметил, что ситуация с пандемией COVID-19 научила компанию лучше планировать свое будущее и иметь запас прочности на случай непредвиденных обстоятельств. Компания не ожидает сбоев в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Другой оператор, Sibelco, заявил, что ущерб от урагана оказался не таким серьезным, как предполагалось первоначально. В экспертном сообществе отмечают, что компании не могли не учитывать фактор сезонных ураганов и должны были хеджировать это риск, формируя достаточные складские запасы. В этой связи более вероятно, что произойдут некоторые перебои в конечном производстве микросхем, но не коллапс всей индустрии.