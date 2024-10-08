Китайский рынок обвалился на 10% после ралли в отсутствие новых стимулов

Китайский фондовый рынок известен своей волатильностью и циклами взлетов и падений, пишет Bloomberg. В последние годы рынок сталкивался с несколькими кризисами, особенно в 2015 году, когда индекс CSI 300 более чем удвоился за семь месяцев, но затем потерял более 40% своей стоимости за два месяца. Эта история повторяется вновь: несмотря на обещания правительства о поддержке экономики через снижение процентных ставок и другие меры, многие инвесторы скептично настроены относительно реальных результатов этих инициатив.