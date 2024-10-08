Китайский рынок обвалился на 10% после ралли в отсутствие новых стимулов

Китайский рынок акций демонстрирует слабость на торгах 8 октября после масштабного ралли последних нескольких недель. Индекс Hang Seng (HSI) упал на 9,56% и на минимуме составил 20891,98 пунктов. Hang Seng China Enterprises, который включает китайские акции, торгующиеся в Гонконге, обвалился на 10,9%, до 7421,3 пункта.
Индекс акций фондовых бирж материкового Китая (Шанхайской и Шэньчжэньской) CSI 300 начал первый день торгов после праздников гэпом вверх почти на 11%, однако сразу же начал терять позиции. На минимуме снижение достигало 7,98% по сравнению со значением открытия, до 4095,05 пункта.
В период с 1 по 7 октября товарные и фондовые биржи КНР приостанавливали торги в связи с празднованием в стране 60-летия со дня провозглашения Китайской Народной Республики.
Акции на китайском фондовом рынке сегодня пережили резкое падение после недавнего ралли, в связи с отсутствием дополнительных мер экономического стимулирования со стороны правительства Китая. Об этом пишет Bloomberg.
За девять торговых сессий, до 30 сентября включительно, индекс CSI 300 вырос на 27,8% и на пике достиг 4038,7 пункта. Ранее индикатор c максимума 2021 года до середины сентября потерял более 45%.
Сегодняшнее падение китайского фондового рынка связано с растущими сомнениями инвесторов относительно готовности правительства к дальнейшему стимулированию экономики, отмечает Bloomberg. Это произошло после пресс-конференции Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC), которая состоялась 8 октября. На пресс-конференции чиновники подтвердили свои намерения увеличить расходы и поддержать низкооплачиваемые группы населения, однако конкретные шаги по стимулированию экономики не были названы. Это создало атмосферу неопределенности среди инвесторов, которые ожидали более решительных действий со стороны правительства.
Какие меры были анонсированы ранее
В конце сентября власти Китая анонсировали усиление мер стимулирования роста экономики, пообещав поддержать бюджетные расходы и стабилизировать находящийся в тяжелом положении сектор недвижимости.
Reuters писал, что в текущем году Китай планирует выпустить облигации на сумму около 2 трлн юаней ($285 млрд). По данным источников агентства, в рамках этих мер поддержки Министерство финансов страны планирует выпустить долговые бумаги на 1 трлн юаней — в первую очередь для стимулирования потребления на фоне растущих опасений по поводу замедления восстановления экономики после COVID.
Глава Народного банка Китая (НБК) Пан Гуншэн в ходе пресс-конференции по итогам заседания регулятора 24 сентября сообщил, в частности, о снижении нормы резервных требований (RRR) для банков на 50 б.п. Это позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд), передавал Reuters.
Глава китайского ЦБ дал понять, что может быть понижена и базовая ставка (LPR) — на 0,2−0,25 п.п.
Регулятор также запланировал снизить ставки по уже выданным ипотечным кредитам для физических лиц в среднем на 50 б.п. Мера затронет заимствования примерно на $5,3 трлн.
Кроме того, минимальный размер первоначального взноса на покупку второго жилья сокращен с 20% до минимальных за всю историю 15%.
Китайский фондовый рынок известен своей волатильностью и циклами взлетов и падений, пишет Bloomberg. В последние годы рынок сталкивался с несколькими кризисами, особенно в 2015 году, когда индекс CSI 300 более чем удвоился за семь месяцев, но затем потерял более 40% своей стоимости за два месяца. Эта история повторяется вновь: несмотря на обещания правительства о поддержке экономики через снижение процентных ставок и другие меры, многие инвесторы скептично настроены относительно реальных результатов этих инициатив.
Согласно последним экономическим данным, в августе рост розничных продаж в Китае замедлился до 2,1% в годовом выражении по сравнению с 2,7% в июле. Рост промышленного производства в аналогичном периоде замедлился четвертый месяц подряд, достигнув минимума с марта 4,5%. Уровень безработицы в Китае в августе вырос до 5,3% — максимума с февраля 2024 года.