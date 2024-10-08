Каждая седьмая компания допустила уход из Британии при повышении налогов

В конце октября канцлер казначейства Рэйчел Ривз должна будет представить новый бюджет, в котором может быть предусмотрено увеличение налогов на прирост капитала, богатство и имущество. Опрос показал, что бизнесмены настроены скорее пессимистично, чем оптимистично, в отношении экономической политики недавно пришедших к власти лейбористов. Из 1 тыс. руководителей, которые стали участниками исследования, пессимизм выразили 46%, оптимизм — 37%.