Индекс Мосбиржи, нефть, акции Globaltrans, дивгэп «Татнефти»: дайджест

Портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов говорит, что ключевое влияние на котировки в краткосрочной перспективе продолжают оказывать новостной поток и геополитика. «Мы ожидаем, что в четвертом квартале фундаментальные факторы поддержат цены в диапазоне $75−85 за баррель с возможностью превышения данного диапазона, если эскалация обстановки на Ближнем Востоке затронет нефтедобывающую инфраструктуру или транспортные пути», — отмечает он.