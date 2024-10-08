Индекс Мосбиржи, нефть, акции Globaltrans, дивгэп «Татнефти»: дайджест

Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи завершил понедельник в минусе, потеряв 0,38%, до 2793,84 пункта. Российский рынок показал слабость, несмотря на активный рост цен на нефть — к вечеру понедельника котировки Brent превысили отметку $81 за баррель. «Похоже, на российском рынке не верят в устойчивость роста цен на нефть», — отметили в связи с этим аналитики проекта «Мои Инвестиции».
Не помогло рынку и дальнейшее ослабление рубля. По итогам биржевых торгов юань вырос по отношению к российской валюте на 0,47%, до ₽13,5095. Кроме того, Банк России впервые почти за год установил официальный курс доллара США выше ₽96. Он составил ₽96,0649.
«Российский рынок чувствовал себя слабо на фоне возобновления разговоров о возможном повышении ставки ЦБ РФ выше 20% до конца текущего года», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Однако тот факт, что индекс Мосбиржи держится выше поддержки 2760 пунктов, указывает на коррекционный характер снижения, обратила внимание аналитик.
«Жесткая денежно-кредитная политика остается основным препятствием для роста, несмотря на поддержку со стороны цен на нефть. Ожидания повышения ключевой ставки до 20−22% уже заложены в цены, но продолжают оказывать давление на фондовый рынок», — пишет директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
Больше ясности в решение ЦБ внесут данные по сентябрьской инфляции, которые будут опубликованы в пятницу, полагает аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов. Ожидается, что в годовом выражении рост цен замедлится до 8,5%, но в помесячном — ускорится до 0,4%.
«Монетарная неопределенность уйдет 25 октября, как регулятор огласит новую ставку. Поэтому в ближайшие недели индекс может продолжить курсировать недалеко от важных 2800 пунктов», — считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Цены на нефть
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE вечером 7 октября на максимуме взлетела на 3,98%, до $81,16 за баррель. Но затем скорректировалась: по данным на 8:22 мск 8 октября декабрьский контракт теряет 1,57% и торгуется на отметке $79,66 за баррель.
Как пишет Reuters, цены на нефть продолжают расти на фоне военной операции Израиля в Ливане, а также атаки Ирана на Израиль. Инвесторы сокращают короткие позиции, накопленные в прошлом месяце, из-за возросших рисков того, что конфликт на Ближнем Востоке станет общерегиональным.
По оценкам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, если нефть удержится выше $80,5 за баррель, то это может предвещать движение цен к $88 за баррель. «Одним из основных опасений инвесторов в текущих условиях являются потенциальные атаки на нефтяную инфраструктуру Ирана», — отметила она.
Портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов говорит, что ключевое влияние на котировки в краткосрочной перспективе продолжают оказывать новостной поток и геополитика. «Мы ожидаем, что в четвертом квартале фундаментальные факторы поддержат цены в диапазоне $75−85 за баррель с возможностью превышения данного диапазона, если эскалация обстановки на Ближнем Востоке затронет нефтедобывающую инфраструктуру или транспортные пути», — отмечает он.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников считает, что локальные поддержки для нефти из-за резкого роста так и не были сформированы. По его мнению, если у котировок не получится преодолеть уровень $80,5 за баррель, то возможен глубокий откат — вплоть до $75.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин обращает внимание, что утром 8 октября нефть начала коррекцию вниз. «Пока ситуация стабильна, так что ждем торможение импульса роста», — говорит он.
Акции Globaltrans
Бумаги Globaltrans вышли в лидеры индекса Мосбиржи по итогам торгов понедельника, 7 октября. Акции компании подорожали на 2,84%, достигнув отметки ₽508,15. На пике дня котировки поднимались до ₽511,35 за акцию.
Поводом для роста стала новость о том, что на повторном общем собрании, состоявшемся в понедельник, акционеры компании одобрили выкуп депозитарных расписок у инвесторов по цене ₽520 за бумагу.
Ожидается, что выкуп будет объявлен 8 октября 2024 года (или позднее), а завершится не позднее 6 ноября 2024 года или в иную близкую дату.
Кроме того, в понедельник стало известно, что компания подала заявление о делистинге своих расписок с Мосбиржи.
«На наш взгляд, держателям проще всего продать бумаги на рынке, так как текущая цена приблизилась к цене оферты», — считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Дивидендный гэп «Татнефти»
В понедельник был последний день для покупки акций «Татнефти» под дивиденды. А сегодня бумаги нефтедобытчика начнут торги падением на фоне дивидендного гэпа.
Глубина провала, скорректированная на налог, будет около ₽33, или 5%, подсчитал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер — компания выплатит акционерам ₽38,2 на акцию, что дает дивидендную доходность 5,8%.
«По времени ликвидации техразрыва ориентируемся на месяц и более — фактор слабого рубля и дорогой нефти, а также дивидендные ожидания на будущее, могут привести к достаточно быстрому восстановлению биржевого курса на исходные до выплат», — прогнозирует Зельцер.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽94,8, продать — по ₽93,9;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽95, продать — по ₽94,45.
Самые дешевые евро:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽104,75, продать — по ₽103,3;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105,05, продать — по ₽104,2.
Самые дешевые юани:
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽13,6;
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽14,22, продать — по ₽13,27.
Другие важные события
Мосбиржа: старт торгов на срочном рынке новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк.
Банк России: публикация «Обзор рисков финансовых рынков».
Россия: Петербургский международный газовый форум с 8 по 11 октября.
Россия: вице-премьер РФ Александр Новак проведет совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов страны.
Саммит СНГ в Москве.
Китай: брифинг Национальной комиссии по развитию и реформам по реализации мер по стимулированию экономики — 9:00 мск.
Германия: объем промышленного производства в августе — 9:00 мск.
США: торговый баланс в августе — 15:30 мск.
США: обзор Управления энергетической информации при Минэнерго США (EIA) «Краткосрочные энергетические перспективы» (Short-Term Energy Outlook) — 19:00 мск.
США: запасы нефти, изменение за неделю по данным Американского института нефти (API) — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2793,84 (-0,38%).
Индекс РТС: 916,17 (-1,62%).
S&P 500: 5695,94 (-0,96%).
Dow Jones Industrial Average: 41 954,24 (-0,94).
NASDAQ Composite: 17 923,90 (-1,18%).