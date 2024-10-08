Глава Cox нашел две причины подорожания воды и решил на этом заработать

На Ближнем Востоке, отметил Морено, есть все для получения чистой энергии — солнце, ветер, деньги для инвестиций, «но им не хватает воды». Он привел в пример Саудовскую Аравию — если там выйдут из строя опреснительные установки, вода в стране закончится за несколько часов. Решить эту проблему Cox предлагает с помощью своей разработки — плавающих опреснительных установок, которые можно перемещать в нужное место.