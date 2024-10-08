Эксперты назвали условия для создания единой валюты БРИКС

Дискуссии о появлении единого платежного инструмента для участников БРИКС ведутся уже не первый год. Высказывались, например, предложения о том, что такая валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей. На сложность ее создания обращает внимание не только экспертное сообщество, но и власти: так, по словам замглавы МИД РФ Александра Панкина, основная трудность — в специфике национальных законодательств.