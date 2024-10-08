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Дальнобойщиков будут информировать о штрафах за перевес на дорогах в онлайн-режиме

Перевозчики смогут оперативно получать протоколы и извещения о штрафах за превышение допустимой массы транспорта. Такой ущерб трассам наносят перегруженные фуры. Минтранс подготовил соответствующий законопроект, «Известия» ознакомились с ним. В понедельник, 7 октября, правительство одобрило его, рассказал источник в кабмине. Речь идет о поправках в закон «Об автомобильных дорогах».

Источник: Josiah Farrow/CC0

Из документа Минтранса следует, что в РФ начнет действовать новый порядок: данные об ущербе дорогам и начисляемых штрафах будут поступать в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Это позволит не только быстро с ними ознакомиться, но и оперативно их оспорить или оплатить. Помимо информации о штрафах Минтранс обяжет операторов дорог передавать в ГИС ГМП информацию о счетах за проезд грузовиков по платным автострадам.

Инициативу уже поддержали в Минюсте, правовом управлении президента, а также согласовали с Минэкономразвития, Минфином, Казначейством, Минцифры и Росавтодором.

Размер причиняемого вреда дорогам определяется с помощью автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). Как уже писали «Известия», перевозчики недовольны действующей системой работы, ведь информацию о штрафах они получат слишком поздно, чтобы оспорить ее. Протоколы приходят через месяц-полтора, и компании не могут доказать свою правоту в случае некорректной работы АПВГК, сказал «Известиям» президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Помимо оперативного оповещения перевозчики нуждаются и в дополнительном контрольном взвешивание грузовиков на стационарных весах, чтобы проверить показания АПВГК, сказал редакции гендиректор «Скиф-Карго» Сергей Чернов.

Ранее, 24 сентября, сообщалось, что Генпрокуратура начала проверки работы автоматических пунктов весового и габаритного контроля на федеральных и региональных дорогах. Согласно данным ассоциации «Грузавтотранс», зарегистрированы тысячи жалоб на некорректную работу весов.