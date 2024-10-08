Дальнобойщиков будут информировать о штрафах за перевес на дорогах в онлайн-режиме

Из документа Минтранса следует, что в РФ начнет действовать новый порядок: данные об ущербе дорогам и начисляемых штрафах будут поступать в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Это позволит не только быстро с ними ознакомиться, но и оперативно их оспорить или оплатить. Помимо информации о штрафах Минтранс обяжет операторов дорог передавать в ГИС ГМП информацию о счетах за проезд грузовиков по платным автострадам.