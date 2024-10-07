Золотые резервы России приблизились к 200 миллиардам долларов

Так, в начале осени вложения России в золото выросли на 5,8 процента, тем самым обновив рекорд, установленный в сентябре на уровне 188,8 миллиарда долларов.
Удельный вес золота в российских золотовалютных резервах увеличился с 30,8 процента месяцем ранее до 31,5, что стало новым максимумом с декабря 1999 года: тогда доля этого драгметалла составляла 32,1 процента.
Максимальная доля золота наблюдалась 1 января 1993-го — на уровне 56,9 процента, а минимальная — в июне 2007 года: лишь 2,1 процента.
На минувшей неделе Банк России сообщил, что международные резервы страны по состоянию на 1 октября выросли до 633,7 миллиарда долларов с 613,7 миллиарда на 1 сентября.