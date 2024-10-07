За чем следить инвестору на этой неделе

На этой неделе индекс гособлигаций RGBI рискует опуститься ниже 100 пунктов, отметили в «Цифра брокер». Пока на рынке нет факторов, которые бы поспособствовали росту их стоимости. В краткосрочной перспективе инфляция не будет замедляться, а представители ЦБ уже давали сигналы о возможном повышении ключевой ставки по итогам заседания 25 октября.