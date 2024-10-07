За чем следить инвестору на этой неделе

Неделя будет не очень богата на отчеты — многие компании начнут публиковать итоги III квартала ближе к концу октября, сообщил аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев. В центре внимания окажутся данные по недельной инфляции (традиционно они публикуются по средам), которые могут повлиять на ожидания рынка по дальнейшей динамике ключевой ставки.
В понедельник закроются реестры по выплате дивидендов сервиса каршеринга «Делимобиль» и Новороссийского Комбината Хлебопродуктов (НКХП), рассказал глава управления аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. Это может привести к временной просадке стоимости акций этих компаний. Также 7 октября — последний день для покупки акций Татнефти с дивидендами за первое полугодие 2024-го.
Во вторник на Мосбирже начнутся торги фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк, сообщили в «Газпромбанк Инвестиции».
9 октября «Сбер» опубликует результаты по РСБУ за сентябрь и девять месяцев 2024 года, сообщили аналитики ФГ «Финам». Помимо того, этот день — последний для покупки акций полиметаллического холдинга «Селигдар» с дивидендами за первое полугодие 2024-го.
Четверг, 10 октября, — последний день для покупки акций энергетической компании «Новатэк» и производителя алкоголя «Новабев» для получения дивидендов за первое полугодие 2024-го, сообщили в «Финам».
В пятницу «Аэрофлот» опубликует операционные результаты за сентябрь, заключила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева. Это может повлиять на стоимость акций компании.
На этой неделе индекс гособлигаций RGBI рискует опуститься ниже 100 пунктов, отметили в «Цифра брокер». Пока на рынке нет факторов, которые бы поспособствовали росту их стоимости. В краткосрочной перспективе инфляция не будет замедляться, а представители ЦБ уже давали сигналы о возможном повышении ключевой ставки по итогам заседания 25 октября.
Индекс Мосбиржи на этой неделе может продолжить восстановление до сентябрьских максимумов в районе 2890 пунктов, отметили аналитики «Финам». Это произойдет на фоне ослабления курса рубля — нацвалюта будет торговаться по курсу 94−96 к доллару, 104−106,5 к евро и 13,2−13,6 к юаню.