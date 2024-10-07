В России зафиксировали рекордное снижение спроса на сигареты

«Сильнее всего продажи упали в летние месяцы — в 2024 году объем продаж сигарет сократился на 22% по сравнению с летом 2023. За весну 2024 продажи сократились на 19%, а за зиму — на 16%», — подсчитали аналитики на основе 45 миллионов чеков.
При этом средняя цена на сигареты в 2024 году повысилась на 4−9% по сравнению с 2023 годом, самый большой рост цен произошел минувшей зимой, уточнили в компании.
«Продажи сигарет по России упали в рублях среднем на 19% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Это может быть обусловлено общей тенденцией к отказу от курения, которая становится все более устойчивой в стране последние годы», — пояснила аналитик «Контур. Маркета» Дарья Жигалина.
Кроме того, отметили в сервисе, уменьшение количества чеков в 2024 году прямо пропорционально снижению объема продаж. «В среднем количество чеков снизилось на 17%. Средняя цена в 2024 году на сигареты составляет 193 рубля за пачку», — указали аналитики.