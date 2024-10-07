В России зафиксировали рекордное снижение спроса на сигареты

«Продажи сигарет по России упали в рублях среднем на 19% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Это может быть обусловлено общей тенденцией к отказу от курения, которая становится все более устойчивой в стране последние годы», — пояснила аналитик «Контур. Маркета» Дарья Жигалина.