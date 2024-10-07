Ущерб, но… Эксперт по кибербезопасности о том, удастся ли в России побороть мошенников

Параллельно растут и более дешевые с точки зрения затрат злоумышленников (но не менее эффективные): «холодные прозвоны» мошенники заменяют на фишинговые рассылки о том, что кто-то вошел в «Госуслуги» или банк под именем человека с нового устройства и из другого региона. «Если это были не вы — срочно перезвоните по телефону из SMS или в письме на электронной почте». Любой перезванивающий — уже «горячая жертва».