Страховой страж: наличие ОСАГО начнут проверять по камерам с 1 марта 2025-го

С 1 марта 2025 года в России начнут проверять наличие ОСАГО по камерам дорожного движения, выяснили «Известия». Такой эксперимент решено провести на протяжении года. Водителям без обязательного полиса будут отправлять предупреждения через «Госуслуги» — пока без штрафа. Мера, которая обсуждалась несколько лет, призвана снизить число автовладельцев без страховки — их в России порядка 7−10% из 36 млн водителей. Но в отдельных регионах их доля гораздо выше. Как будет работать механизм проверки ОСАГО по камерам и сколько придется платить нарушителям, когда система заработает полноценно, — в материале «Известий».
Как будут по камерам проверять наличие ОСАГО
Наличие ОСАГО у водителей начнут проверять по камерам дорожного движения с 1 марта 2025 года. Автомобилистам без обязательного полиса будут приходить предупреждения через сайт «Госуслуги». Этот эксперимент проведут на протяжении 12 месяцев.
Такое решение принято на совещании у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова. Информацию подтвердил «Известиям» источник, знакомый с обсуждением. Судя по документам совещания, вопрос предложили проработать ЦБ, Минцифры и МВД. Редакция направила запросы в эти ведомства.
Сначала решено провести эксперимент, чтобы проверить работу системы и чтобы люди успели подготовиться, объяснил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, если этот этап пройдет удачно, то есть жалоб на некорректные предупреждения практически не будет, а число водителей без полиса начнет уменьшаться, срок эксперимента могут сократить. Затем система заработает в полноценном формате — и нарушителям станут приходить штрафы.
Сейчас в России примерно 36 млн водителей, при этом без полиса ездит около 7−10% из них, сообщил Евгений Уфимцев. Однако неизвестно, как именно они распределены по регионам. После запуска системы с предупреждениями будет видно, где больше всего автовладельцев без ОСАГО. Скорее всего, в сельской местности эта доля выше, чем в крупных городах. Проведение эксперимента как раз позволит таким водителям подготовиться и купить страховку. Этот этап также поможет бороться с мошенниками, которые оформляют поддельные ОСАГО, заключил глава РСА.
Гендиректор «Национальной страховой информационной системы» (НСИС) Николай Галушин рассказал, как будет работать механизм определения нарушителей. Весь поток машин фотографируется дорожными камерами. Затем информационная система ГИБДД взаимодействует с системой страхования — сопоставляются номера машин на фотографиях с базой данных по ОСАГО. Если полис найден, то фотография удаляется. При отсутствии договора система отправляет повторный запрос на следующий день, чтобы исключить возможную ошибку из-за более поздней загрузки полиса в систему (например, если его заключили в бумажной форме). Если же страховки по-прежнему нет, то водителю отправляется предупреждение. После окончания эксперимента нарушителей начнут уже штрафовать.
Технически система готова, отметил Николай Галушин. Однако перед полноценным запуском проверки ОСАГО по камерам нужно будет внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы штраф за отсутствие полиса приходил не более одного раза в день (даже если нарушение зафиксировали несколько камер за сутки), добавил Николай Галушин.
В пресс-службе Минцифры «Известиям» сообщили, что на данный момент еще нет нормативных документов, позволяющих провести эксперимент.
Их планируется подготовить к 1 ноября, сообщил источник газеты.
Сколько составит штраф за отсутствие ОСАГО
ОСАГО — это социально значимый вид страхования, который обязателен для всех автовладельцев и страхует их финансовую ответственность перед потерпевшими, подчеркнули в пресс-службе Центробанка. Там добавили: важно, чтобы все участники дорожного движения выполняли требование закона и имели полис ОСАГО при вождении. Тогда добросовестные автомобилисты, оформившие страховку, не будут сталкиваться с ситуацией, когда у виновника нет полиса и из-за этого нет возможности получить выплату от страховой, а приходится выяснять отношения непосредственно с виновником аварии, заключили в ЦБ.
Сейчас на рынке сложилась ситуация, которая подталкивает автолюбителей не оформлять ОСАГО, так как наказание за отсутствие полиса не столь существенно, даже при повторном нарушении, считает заместитель начальника управления методологии и андеррайтинга обязательных видов страхования СК «МАКС» Александр Щербаков.
Если инспектор ГИБДД заметит, что у водителя нет страховки, то человеку придется заплатить всего 800 рублей, отметил руководитель управления андеррайтинга моторных видов страхования компании «Абсолют Страхование» Михаил Петряев. Предполагается, что штраф по камере будет такой же.
Доля водителей без ОСАГО по стране составляет более 15%, оценили в «Югории». Там уточнили: ситуация сильно зависит от субъекта РФ. Например, в кавказских регионах, таких как Дагестан, Чечня, Ингушетия, доля автовладельцев без страховки значительно больше и превышает 35%. Меньше всего она в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.
При этом в большинстве регионов с высокой долей водителей без полиса отмечается повышенная аварийность — она связана с неаккуратным стилем вождения, добавили в «Югории».
Чаще всего без ОСАГО также ездят молодые водители, таксисты и другие рисковые категории, отметили в пресс-службе ВСК.
Контроль с помощью автоматических камер на дорогах может стать действенным инструментом воздействия на нарушителей, особенно если он будет сочетаться с повышением штрафов, считает директор по развитию портфеля ОСАГО «Росгосстраха» Юрий Стрекалов.
С другой стороны, если каждый день водитель без полиса будет получать штраф даже в 800 рублей, то за 20 дней езды в месяц ему придется заплатить уже 16 тыс., подчеркнул старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантия» Павел Яковлев. А это дороже, чем купить страховку. Сейчас средняя стоимость ОСАГО по стране составляет 7,2−7,4 тыс. рублей, добавили в «Югории».
Запуск проверки полиса по камерам обсуждается еще с 2018 года, напомнила заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова. При этом очередная попытка ускорить введение этого механизма связана в том числе с тем, что с 1 марта 2025 года полис ОСАГО будет исключен из списка документов, необходимых для регистрации авто, добавила эксперт.
Запуск штрафов при проверке полисов по камерам может уменьшить долю водителей без страховки до 5%, оценил Александр Щербаков из СК «МАКС». А переходный период с отправлением предупреждений поможет наладить систему с технической стороны, отметил Михаил Петряев из «Абсолют Страхования». Однако, по его мнению, для этого будет достаточно и шести месяцев.
Эксперимент с предупреждениями поможет дисциплинировать в первую очередь молодых водителей, считает совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков. По его мнению, за это время часть граждан действительно приобретут полис. В целом же проверка ОСАГО по камерам и штрафы за отсутствие страховки помогут добросовестным водителям чувствовать свою защищенность в случае ДТП, подчеркнул эксперт.
Старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова добавила: такая мера хорошо будет работать в городах и на крупных трассах, где есть камеры видеонаблюдения.