Страховой страж: наличие ОСАГО начнут проверять по камерам с 1 марта 2025-го

Сейчас в России примерно 36 млн водителей, при этом без полиса ездит около 7−10% из них, сообщил Евгений Уфимцев. Однако неизвестно, как именно они распределены по регионам. После запуска системы с предупреждениями будет видно, где больше всего автовладельцев без ОСАГО. Скорее всего, в сельской местности эта доля выше, чем в крупных городах. Проведение эксперимента как раз позволит таким водителям подготовиться и купить страховку. Этот этап также поможет бороться с мошенниками, которые оформляют поддельные ОСАГО, заключил глава РСА.