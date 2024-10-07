Ставки по вкладам превысили ключевую ставку впервые с марта 2022 года

По данным на 7 октября, индекс доходности вкладов в топ-10 банков на сроке шесть месяцев превысил 19% впервые с марта 2022 года. Об этом сообщила «РБК Инвестициям» пресс-служба финансового маркетплейса «Финуслуги».
«Сегодня по данным индекса вкладов, который ежедневно обновляется на финансовом маркетплейсе “Финуслуги”, средняя ставка по полугодовым вкладам впервые превысила ключевую ставку ЦБ и порог в 19%. Сейчас она составляет 19,03%. По полугодовым вкладам ставки так высоко не поднимались с 9 марта 2022 года, когда этот индекс впервые появился на Финуслугах», — прокомментировал значения индекса старший управляющий директор Московской Биржи по розничному бизнесу и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин.
В топ-10 банков, согласно индексу «Финуслуг», на 7 октября предлагаются следующие средние ставки по депозитам в зависимости от срока:
- на три месяца — 18,06%;
- на шесть месяцев — 19,03%;
- на год — 18,54%.
Более широкая аналитика пока не дотягивает до уровней доходностей в крупнейших кредитных организациях. Так, по индексу «Финуслуг» в топ-50 банков самая высокая средняя доходность также фиксируется в депозитах со сроком на шесть месяцев, но на уровне 18,43%, а на год составляет 17,75%.
А средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 15,39% годовых, по данным на 7 октября ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
Индекс ставок по вкладам банков на сумму ₽100 тыс. рассчитывается «Финуслугами» как среднее арифметическое максимальных ставок для всех каналов продаж 10 и 50 крупнейших по объему депозитов банков.
При расчете учитываются номинальные ставки массового сегмента для новых клиентов, исключая различные льготные категории клиентов и нестандартные депозиты, для размещения которых нужно выполнить особые условия (в том числе продукты, размещаемые на платформе «Финуслуги»).
Согласно мониторингу «РБК Инвестиций», доходность по сберегательным продуктам за первую неделю октября увеличили несколько системно значимых банков:
- Промсвязьбанк с 1 октября увеличил максимальные ставки по накопительным счетам «Про запас» до 20% годовых и «Акцент на процент» до 21% годовых;
- Газпромбанк с 1 октября увеличил приветственную ставку по накопительному счету до 20% годовых и вкладу «Копить» до 20,8%;
- Т-Банк со 2 октября улучшил условия по рублевым вкладам до 21% годовых;
- ВТБ с 4 октября поднял ставки по накопительному счету и вкладам в рублях и юанях;
- Росбанк увеличил ставки по вкладу «Надежный» до одного года до 19,11% годовых.
Менеджер продукта «Вклады» сервиса «Сравни» Мария Татаринцева отмечает, что по их данным наибольший процент без дополнительных требований предлагают банки Газпром и ВТБ: 21% на один год, но только новым клиентам или тем, у кого за последние один-три месяцев не было там вкладов. Также банк МКБ предлагает 20,5% годовых, но эта ставка доступна только тем клиентам банка, кто ежемесячно тратит по ₽10 тыс. с дебетовой карты МКБ.
На конец сентября средняя максимальная ставка в топ-10 банков составляла 18,71% годовых, по данным Банка России.