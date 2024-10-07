Ставки по вкладам превысили ключевую ставку впервые с марта 2022 года

Менеджер продукта «Вклады» сервиса «Сравни» Мария Татаринцева отмечает, что по их данным наибольший процент без дополнительных требований предлагают банки Газпром и ВТБ: 21% на один год, но только новым клиентам или тем, у кого за последние один-три месяцев не было там вкладов. Также банк МКБ предлагает 20,5% годовых, но эта ставка доступна только тем клиентам банка, кто ежемесячно тратит по ₽10 тыс. с дебетовой карты МКБ.