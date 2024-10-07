Стали известны регионы-лидеры по доступности жилья в ипотеку

Расчет проводился независимо для девяти типов семей (различающихся по количественному составу и по числу детей), а результирующая доля семей рассчитывалась как средневзвешенная доля из этих девяти типов. Для расчета учитывались семьи, в которых хотя бы один член семьи имеет работу и хотя бы один член семьи имеет возраст от 18 до 55 лет. Средние цены на квартиры на вторичном рынке, сроки кредита и процентные ставки брались индивидуально для каждого региона. Для расчета использованы данные за 2023 и 2024 год. Уровни процентных ставок соответствуют сентябрю 2024 года.