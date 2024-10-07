Сотрудники Бакальчука покинули один из основных офисов Wildberries

В РВБ — совместной компании Wildberries и Russ — сообщили РБК, что в курсе сложившейся ситуации вокруг офиса. «Часть сотрудников, пожелавших остаться в нашей системе, уже переведены в новую структуру, которая теперь занимается строительством логистических центров», — сказал представитель интернет-площадки. Он также не исключил, что в офисе также могли находиться и сотрудники РВБ, поскольку в компании принята такая система, когда сотрудник может выбрать любой офис, в котором ему удобно работать в конкретный день.