«Доходная база федерального бюджета будет увеличена, прежде всего, за счет изменения налогового законодательства: суммарный эффект от налоговых новаций оценивается в размере 3,6 триллиона рублей в 2025 году и достигнет 6,3 триллиона рублей в 2027», — сказал Ковальчук, выступая в Совете Федерации.
Счетная палата оценила эффект для бюджета от изменения налогов
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Суммарный эффект для бюджета от изменений налоговой системы оценивается в размере 3,6 триллиона рублей в 2025 году, достигнет 6,3 триллиона рублей в 2027 году, заявил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.