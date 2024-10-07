Счетная палата оценила эффект для бюджета от изменения налогов

«Доходная база федерального бюджета будет увеличена, прежде всего, за счет изменения налогового законодательства: суммарный эффект от налоговых новаций оценивается в размере 3,6 триллиона рублей в 2025 году и достигнет 6,3 триллиона рублей в 2027», — сказал Ковальчук, выступая в Совете Федерации.