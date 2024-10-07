С правом руля: таксопарки обяжут заключать с водителями трудовые договоры

Минтранс хочет запретить работу в такси лицам без трудоустройства в таксопарках, узнали «Известия». Речь о тех водителях, которые берут машины в аренду в службах такси, но оформлены самозанятыми либо вовсе работают нелегально. Министерство готовит соответствующие поправки в КоАП. Мера призвана снизить число нелегальных мигрантов в отрасли, полагают эксперты. Сейчас их доля доходит до 40%, следует из данных профсоюза «Таксист». Зачастую за рулем находятся иностранцы, получившие патент для работы совсем в другой отрасли, например на стройке. Однако в отрасли полагают, что внедрение новаций Минтранса должно сопровождаться повышением оплаты труда шоферов.
Какие изменения готовят в закон о такси
Перевозчик будет нести ответственность, если допустит к управлению легковым такси водителя, который не работает на него, — такие изменения в КоАП предполагает внести Минтранс в рамках доработки законопроекта «О такси».
Речь о том, что службы аренды такси и таксопарки, то есть перевозчики и работодатели, должны будут заключать трудовые договоры с водителями, уточнил источник «Известий» в ведомстве. Сейчас подавляющее большинство служб аренды автомобилей такси и таксопарки переводят водителей на льготное налогообложение в качестве самозанятых.
Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев считает, что это подменяет трудовые отношения хозяйствующими и лишает водителей ряда законных прав.
— По результатам года работы закона «О такси» мы обсуждали проблему трудовых прав водителей на расширенном межфракционном заседании. Работодатели научились скрывать трудовые отношения, — рассказал "Известиям Дмитрий Гусев. — 4 октября Госдума подготовила предложения по коррекции закона, которые направлены ведомствам и заинтересованным сторонам.
По словам руководителя и инвестора таксопарка ООО «Шоколад» Спартака Заболоцкого, во многих таксопарках водители работают на арендованных автомобилях, и подавляющее большинство шоферов оформлены самозанятыми. Для работодателей это выгодно из-за облегчения налоговой отчетности и простоты разрешения споров с водителями. Оформление самозанятым позволяет легко разорвать отношения с «забаненым» агрегаторами таксистом, а по Трудовому кодексу это сложно, сказал участник рынка на заседании.
Однако режим льготного налогообложения был введен не для того, чтобы заменять собой трудовые договоры, подчеркнул Дмитрий Гусев. Таксисты должны пользоваться всеми правами, предусмотренными законодательством.
Депутаты уверены, что корректировки закона № 580 позволят оптимизировать работу такси, вернут рабочий день по часам, выходные и социальные гарантии, такие как пенсионные отчисления и выплаты по больничным листам. Вместе с поправками Минтранса в КоАП это позволит заметно «обелить» отрасль, считают депутаты.
Вместе с тем комитет ГД по контролю рекомендует Минтрансу разработать также и механизм контроля за соблюдением трудовых прав таксистов.
«Известия» направили запросы в Минтранс и в службы такси.
Станет ли в такси меньше мигрантов
— На рынке перевозчиков действуют две экономические модели такси, ориентированные на парки в крупных городах и на частников с личными автомобилями в регионах, — рассказал «Известиям» руководитель отдела по связям с общественностью сервиса такси «Максим» Павел Стенников. В первой модели водители берут машины в аренду и работают под крышей таксопарков, отметил участник рынка.
— Водитель-арендатор сначала должен отбить платежи за автомобиль, отдать деньги посредникам за путевые листы с отметками о прохождении медосмотра и техосмотра, комиссию агрегатору и только потом что-то заработать для себя, — рассказал «Известиям» президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин.
Отсюда переработки, нарушения режима труда и отдыха, смены по 12 часов, засыпающие за рулем водители и дорожно-транспортные происшествия. Работа тяжелая, соглашаются на нее далеко не все, откуда и большая доля иностранных шоферов, считает эксперт.
— Нелегальных мигрантов в отрасли до 40%, — отметил председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков. — По действующему законодательству работать легально могут граждане стран, где русский язык — государственный, а это выходцы из Киргизии, Казахстана и Белоруссии.
— Чем крупнее предприятие, тем доля мигрантов больше, в некоторых таксопарках их до 90%, — рассказал «Известиям» председатель союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
Законодательные инициативы и направлены на «обеление» деятельности мигрантов с трудовыми патентами. Трудовой договор с арендаторами позволит не только облагать налогами их доходы, но и контролировать их как рабочую силу, иметь всю необходимую информацию для правоохранительных органов для противодействия экстремизму и терроризму. На агрегаторах это не скажется никак, а предприятия по аренде автомобилей должны будут более тщательно проверять теперь уже своих работников, отметил эксперт.
— Решение Минтранса и Госдумы перевести водителей на трудовые отношения, как того требует 580-й закон, заметно улучшит правовую защищенность водителей, что мы приветствуем, — говорит Павел Стенников из сервиса такси «Максим».
С введением трудовых соглашений нелегальная рабочая сила будет покидать таксопарки, если, конечно, заработает система контроля. Службам аренды придется адаптироваться или прекратить деятельность, уточнил участник рынка.
По информации агрегатора «Максим», классическому таксопарку с трудоустроенными водителями для рентабельной работы нужен тариф от 70 рублей за 1 км и выше. А по информации Росстата, средняя цена сейчас составляет 40 рублей. Стоимость поездок для соответствия изложенным требованиям Минтранса и Госдумы к перевозчикам должна быть минимум в два раза больше, чем сейчас, отметил представитель агрегатора.
Это значит, что-либо вырастут цены, либо таксопарковая модель исчезнет, считает он.
Как рассказали «Известиям» в Объединении самозанятых России, такие граждане должны работать на личных автомобилях напрямую с агрегаторами.
В «Яндекс. Такси» отметили, что к концу 2024 года в России будет не хватать около 130 тыс. водителей. Чтобы восстановить приток шоферов, компания обсуждает с регуляторами экспериментальный правовой режим, позволяющий оцифровать часть требований, но за счет этого усилятся процедуры контроля и меры безопасности в такси.