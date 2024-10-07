С правом руля: таксопарки обяжут заключать с водителями трудовые договоры

Законодательные инициативы и направлены на «обеление» деятельности мигрантов с трудовыми патентами. Трудовой договор с арендаторами позволит не только облагать налогами их доходы, но и контролировать их как рабочую силу, иметь всю необходимую информацию для правоохранительных органов для противодействия экстремизму и терроризму. На агрегаторах это не скажется никак, а предприятия по аренде автомобилей должны будут более тщательно проверять теперь уже своих работников, отметил эксперт.