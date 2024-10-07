Российский рынок акций, цены на нефть, акции «Татнефти»: дайджест

Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи завершил минувшую неделю в минусе, потеряв за это время 1,89%. Российский рынок корректировался после роста почти на 8% в предыдущие четыре недели, в моменте провал превышал 4%, однако ближе к концу недели инвесторы откупили часть просадки.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи вырос на 0,8%, до 2 804,62 пункта.
В последние сессии на рынке преобладала тенденция к фиксации прибыли у локальных пиков, отметили аналитики ИК «Велес Капитал». По их мнению, одной из причин возвращения покупок могут стать более высокие цены на нефть и последующий рост в акциях сектора.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отмечает, что возвращение индекса Мосбиржи выше важного уровня 2800 пунктов после падения ниже на прошлой неделе — это позитивный фактор, который говорит о преимуществе игроков на повышение.
«Неопределенность со ставкой ЦБ сохраняется — все больше аргументов к очередному поднятию стоимости фондирования, и это якобы исключает оптимизм в акциях, — пишет эксперт. — Но рынок живет ожиданиями: чем выше сейчас будет ставка, тем в дальнейшем она быстрее полетит вниз».
Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков, полагает, что сейчас в лучшем случае, можно надеяться на умеренный рост российского рынка акций, в первую очередь за счет стабилизации геополитических факторов в отношении России и роста цен на энергоносители. По прогнозу эксперта, индекс Мосбиржи может подрасти к уровням 2810−2825 пунктов, благодаря поддержке растущих цен на нефть и умеренного ослабления рубля.
Цены на нефть
Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE закрыли пятницу, 4 октября, на отметке $78,05 за баррель. За неделю сырье прибавило 8,3%, что стало самым большим недельным приростом с января 2023 года, отмечает Financial Times. В пятницу на максимумах нефть прибавляла 10,85%, до $79,3 к цене закрытия предыдущей пятницы, 27 сентября.
По данным на 8:21 мск 7 октября декабрьский контракт теряет 0,38% и торгуется на отметке $77,75 за баррель.
Brent подскочила на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Трейдеры предположили, что Израиль или Иран могут нанести удар по энергетической инфраструктуре в важнейшем в мире регионе-экспортере нефти, пишет FT. Президент США Джо Байден в четверг, 3 октября, заявил, что Израиль обсуждал возможность нанесения удара по нефтяным объектам Ирана в ответ на иранский ракетный обстрел Израиля на этой неделе. В пятницу он сообщил, что Израиль пока не принял решение об ответном ударе.
Аналитики и трейдеры опасаются, что Израиль может нанести удар по острову Харк, расположенном в 25 километров от побережья Ирана. Страна экспортирует 1,7 млн баррелей нефти в день, в основном с терминала на острове Харк.
Аналитики «Велес Капитал» отмечают, что рынок может протестировать $80 за баррель, но способность удержаться выше будет зависеть от происходящих на Ближнем Востоке событий. «Если геополитическая напряженность ослабнет, по нефти может пройти фиксация прибыли. При бычьем сценарии котировки будут пытаться вернуться к среднесрочному росту в том числе благодаря надеждам на ускорение экономики Китая и стабильно высокого спроса в США и Европе», — считают в «Велес Капитал».
В «Альфа-Инвестициях» также полагают, что если произойдет эскалация конфликта, то стоимость фьючерсов Brent поднимется выше $80 за баррель, так как речь в таком случае пойдет не только об угрозе иранской добыче, но и транзиту через Ормузский пролив и производству в других странах региона.
Акции «Татнефти»
Бумаги «Татнефти» пошли в первую пятерку лидеров индекса Мосбиржи по итогам пятницы, прибавив более 1,5% (как по обыкновенным акциям, так и по «префам»).
По итогам недели прирост составил 2,34% по обыкновенным и 2,28% по привилегированным бумагам — также один из лучших результатов индекса. При этом сам индикатор за неделю потерял почти 2%.
Котировки нефтяной компании поддержали слабый рубль, сильный отскок нефти и ожидания октябрьских дивидендов, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Сегодня последний день для покупки акций компании под дивиденды. А уже во вторник торги акциями «Татнефти» откроются дивидендным гэпом. В БКС ожидают, что падение составит примерно 5% — компания выплатит акционерам ₽38,2 на акцию, что дает дивидендную доходность 5,8%.
«Такой разрыв может быть закрыт достаточно быстро, в рамках месяца», — предполагают в БКС.
«Статистически гэпы “Татнефти” закрываются быстро. Поддержку в закрытии текущего гэпа окажут стабильный рынок нефти и ослабление рубля, а также перспективы будущих дивидендов. На наш взгляд, закрытие гэпа по акциям эмитента займет от 1 до 1,5 месяцев», — спрогнозировали аналитики «Альфа-Инвестиций».
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽94,25, продать — по ₽93,75;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽94,45, продать — по ₽93,9.
Самые дешевые евро:
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,45, продать — по ₽102,25;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽104,5, продать — по ₽104.
Самые дешевые юани:
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽14,1, продать — по ₽13,85;
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽14,1, продать — по ₽13,2.
Последний день для покупки акций под дивиденды.
Дивидендная доходность указана по итогам торгов 4 октября.
«Татнефть», обыкновенные акции. Дивиденды на каждую акцию — ₽38,2. Дата выплаты — 22 октября. Доходность — 5,8%.
«Татнефть», привилегированные акции. Дивиденды на каждую акцию — ₽38,2. Дата выплаты — 22 октября. Доходность —5,8%.
Корпоративные события
Globaltrans: ВОСА. В повестке вопрос о выкупе расписок, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии и ПАО «СПБ Банк», по цене ₽520 за расписку в связи с делистингом.
Другие важные события
Россия: парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы».
Россия: президент России Владимир Путин встретится с руководителями стран СНГ.
Китай: биржи закрыты, с 1 по 7 октября страна празднует День образования КНР.
Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix в октябре — 11:30 мск.
Еврозона: розничные продажи в августе — 12:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2804,62 (+0,8%).
Индекс РТС: 931,29 (+0,96%).
S&P 500: 5751,07 (+0,9%).
Dow Jones Industrial Average: 42 352,75 (+0,81).
NASDAQ Composite: 18 137,85 (+1,22%).