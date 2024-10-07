Российский рынок акций, цены на нефть, акции «Татнефти»: дайджест

Brent подскочила на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Трейдеры предположили, что Израиль или Иран могут нанести удар по энергетической инфраструктуре в важнейшем в мире регионе-экспортере нефти, пишет FT. Президент США Джо Байден в четверг, 3 октября, заявил, что Израиль обсуждал возможность нанесения удара по нефтяным объектам Ирана в ответ на иранский ракетный обстрел Израиля на этой неделе. В пятницу он сообщил, что Израиль пока не принял решение об ответном ударе.