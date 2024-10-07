Российский автомобильный бренд Xcite начал продаваться на Wildberries

Пользователь может купить машину только с предоплатой по карте, которая привязана к профилю. После оплаты с ним связывается менеджер дилера для того, чтобы заключить договор купли-продажи, а также согласовать место доставки. «Для купленных на Wildberries автомобилей действует гарантия от производителя — 3 года эксплуатации или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше», — добавили в компании.