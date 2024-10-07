Российский автомобильный бренд Xcite начал продаваться на Wildberries

«Объединенная компания Wildberries и Russ значительно расширяет категорию “Транспортные средства” и пополняет ассортимент автомобилей. С октября 2024 года пользователи Wildberries могут приобрести кроссовер Xcite X-Cross 7», — сказали в компании.
Пока что покупка автомобилей доступна только для жителей Москвы, компания работает над расширением регионов продаж этой модели.
Пользователь может купить машину только с предоплатой по карте, которая привязана к профилю. После оплаты с ним связывается менеджер дилера для того, чтобы заключить договор купли-продажи, а также согласовать место доставки. «Для купленных на Wildberries автомобилей действует гарантия от производителя — 3 года эксплуатации или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше», — добавили в компании.
Xcite X-Cross 7 — универсальный среднеразмерный кроссовер, представлен в России в двух комплектациях — Enjoy и Techno. Xcite — первый собственный проект в новой истории ООО «Автозавод Санкт-Петербург». Официальным дистрибьютором автомобилей Xcite является дилерская сеть Lada. Первой моделью, представленной брендом на рынке, стал среднеразмерный кроссовер X-Cross 7.
«Автозавод Санкт-Петербург» — бывший завод Nissan. Его продажа ФГУП «НАМИ» состоялась осенью 2022 года. Сделка предполагала опцион на обратный выкуп в течение шести лет. В феврале 2023 года 99% актива за символическую стоимость приобрел «АвтоВАЗ», но спустя год — в феврале 2024 года — передал его обратно в госсобственность.