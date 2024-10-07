Производители водки рассказали, как формируется ее цена

Цена спирта составляет всего 6−10% от стоимости водки. Главным фактором, определяющим цену этого напитка, является акциз и налоги. «Основные производственные компоненты, заложенные в цены на водку, — спирт, вода, стоимость бутылки, этикетки, коробки и прочие затраты: стрейч-пленки, палеты и иные упаковочные материалы, — перечисляет председатель совета директоров ПАО “АГК”, конечный бенефициар ООО “КЛВЗ Кристалл” Павел Победкин. — Но ключевой фактор, влияющий на стоимость водки, — это, конечно, акциз». По словам Артема Суворова, консультанта практики «АПК и потребительский сектор» консалтинговой компании Strategy Partners, на стоимость водки больше всего влияет размер акциза. «Если мы говорим об эконом- и среднем ценовых сегментах, то в структуре розничной цены водки стоимостью 300−400 ₽ акциз занимает от 30 до 40% цены, а спирт в структуре розничной стоимости водки обычно составляет около 10%», — объясняет эксперт.
По итогам 2023 года производство водки в России, по данным Росалкогольтабакконтроля (есть у «РБК Вино»), составило 804 млн л. Поступления в бюджет от акцизов на этиловый спирт, алкогольные и спиртосодержащие напитки в 2023 году составили 472,5 млрд руб. Если предположить, что вся водка была продана крепостью 40 градусов, то доход от нее составил 240 млрд руб. — больше половины всех алкогольных доходов государства.
Что такое минимальная розничная цена на водку
С 2010 года минимальная розничная цена (МРЦ) на водку в России увеличилась в 3,4 раза — с 89 до 299 ₽ Последний раз правительство России пересматривало этот показатель 1 июля 2024 года. Тогда, согласно приказу Минфина России, МРЦ водки была повышена с 281 до 299 ₽ Приказ также регулирует минимальные цены на бренди, коньяк, вина, ром и ряд других напитков.
Формально минимальные цены на алкоголь появились в России в 1996 году. Однако на практике этот механизм тогда не заработал. Из-за длительной процедуры согласований их не пересматривали, в итоге минимальная цена в 31 ₽ за бутылку 0,5 л скоро потеряла свою актуальность. В 2010 году правительство вернулось к этому вопросу, зафиксировав минимальную розничную цену (МРЦ) водки в 89 ₽ С того момента этот показатель пересматривали ежегодно, а сам он стал важным фактором для обеления рынка и борьбы с контрафактной продукцией. «Ниже минимальной цены — незаконный оборот, а значит, внесудебный порядок аннулирования лицензии. МРЦ рассчитываются исходя из минимальной рентабельности, стоимости сырья, комплектующих и торговых наценок при условии полной уплаты налогов», — объясняет Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики.
В настоящий момент МРЦ на водку составляет 299 ₽ Таким образом, минимальная цена за 14 лет выросла в 3,4 раза. Следующий пересмотр этого показателя должен произойти в 2025 году.
Как делают водку
Процесс изготовления водки технологически выглядит просто. Основа водки — спирт, который производится на специализированных спиртовых заводах из зерна, картофеля или других сельскохозяйственных культур. «Спирт производится во многих областях России — как в Центральной полосе, так и на Кавказе. География сильно влияет на стоимость логистики в зависимости от того, где расположен производитель. Например, для нашего завода в Калужской области стоимость доставки спирта из регионов Центральной России, естественно, намного ниже: она составляет 30−45 ₽ за 1 дал. А с Кавказа — порядка 180 ₽ за 1 дал», — говорит Павел Победкин. Что касается цены самого спирта, то по оценкам Победкина, в декабре 2023 года минимальная рыночная цена на него составляла 816 ₽ за декалитр с учетом 60 ₽ за доставку — получалось 876 ₽ «Это означает, что на бутылку 40-градусной стандартной водки “падало” без учета НДС 14,87 ₽ На сегодня, когда Росспиртпром поднял цены на спирт до 1020 ₽, спиртовая составляющая выросла уже до 18,34 ₽ на каждую бутылку», — говорит Победкин.
При этом стоимость спирта в зависимости от его класса отличается незначительно. «Спирт класса “альфа” дороже спирта класса “люкс” на 10−15%, — говорит генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. — Использование более качественного спирта повышает себестоимость продукции, однако в розничной цене это может отразиться незначительно».
Из какого спирта делают водку
Спирты, из которых могут вырабатывать водку, согласно«5962−2013», делятся на несколько типов в зависимости от сырья и степени отчистки.
«Альфа» — вырабатывают из пшеницы, ржи или из смеси пшеницы и ржи в различных соотношениях.
«Люкс» — вырабатывают из различных видов зерна и их смеси в различных соотношениях.
«Экстра» — вырабатывают из различных видов зерна и их смеси в различных соотношениях, смеси зерна и картофеля (количество крахмала картофеля в смеси не должно превышать 60%).
«Базис» — вырабатывают из любого сырья сельскохозяйственного происхождения (за исключением фруктового).
Cпирт высшей очистки вырабатывают из зерна, картофеля или из смеси зерна и картофеля, сахарной свеклы и мелассы, сахара-сырца и другого сахаро- и крахмалосодержащего сырья в различных соотношениях либо из головной фракции этилового спирта, полученной при выработке спирта из пищевого сырья, либо из побочных продуктов (отходов), образующихся при производстве этилового спирта из пищевого сырья.
ГОСТ предъявляет к ним разные требования по наличию примесей. Например, по наличию сивушных масел для спирта высшей отчистки — 6 мг на кубический дециметр, для остальных спиртов — 5. По наличию метилового спирта: для спирта высшей категории — 0,03%, для «базиса» — 0,05%, для «экстра» и «люкс» — 0,02%, для «альфа» — 0,003%. Всего в ГОСТе определяются показатели по семи примесям для спиртов.
На ликеро-водочных заводах спирт смешивается с подготовленной водой в определенных пропорциях. «Возможна добавка дополнительных ингредиентов для улучшения вкуса, затем смесь проходит этапы фильтрации и очистки (например, через активированный уголь). Далее следует разлив в бутылки, этикетирование и упаковка», — рассказывает Максим Черниговский. По его словам, от получения спирта до готового продукта может пройти от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от производственных процессов и объемов. «Спирт смешивают с водой в купажном баке, заливают отдушками по рецептуре и дают отдохнуть пару дней. Потом фильтруют через активированный уголь и разливают по бутылкам. Обычно весь цикл занимает 2−3 дня, у кого-то больше, — добавляет руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. — Чем дольше настаивается купаж, тем лучше».
Артем Суворов из Strategy Partners оценивает долю себестоимости водки приблизительно в 20% от розничной цены. Это деньги на спирт, работу ЛВЗ, бутылку, воду и все другие необходимые ингредиенты.
При этом маржа производителей водки в нижнем ценовом сегменте невелика. Как рассказали «РБК Вино» в Stellar Group, на такой продукции заводы зарабатывают от 1 до 7 ₽ за бутылку 0,5 л. «Маржа производителей водки обычно составляет около 10%, когда речь идет о продукции по минимальной цене. Конечно, в премиум-сегменте маржа выше за счет добавленной стоимости бренда. Кроме того, крупные производители могут работать с меньшей маржей за счет оборота», — добавляет Максим Черниговский.
Самая большая статья расходов — акциз и налоги. Сейчас акциз на водку составляет 643 ₽ за литр безводного этилового спирта, т.е. на бутылку полулитровой водки он составляет 128,6 ₽ Если к этой сумме добавить налоги, то доля государства в цене каждой бутылки превысит 50%. «В прошлом году акциз составлял 613 ₽ за 1 л безводного этилового спирта, в 2024-м — уже 643 ₽ Нетрудно подсчитать, что в пересчете на одну бутылку 40-градусной водки объемом 0,5 л доля акциза в цене выросла со 122,6 ₽ до 128,6 ₽ А по ставкам на 2025 год мы понимаем, что в будущем году вклад акциза в стоимость каждой бутылки увеличится еще на 19 ₽, что уже критически скажется на изменении розничных цен», — считает Павел Победкин.
Последнее добавление к цене водки делают оптовики и ретейлеры. «Оптовая наценка составляет 5%, а розничная — еще 15−20%, если мы говорим о самой дешевой водке», — говорит Павел Шапкин. Артем Суворов оценивает наценку дистрибьюторов и прибыль ретейла в 25% от розничной цены. В Stellar Group «РБК Вино» пояснили, что розничная сеть, как правило, хочет иметь наценку на алкоголь от 40 до 50%, однако для напитков самой нижнего ценового сегмента наценка падает до 20−30%.
Какую водку покупают в России
Самая популярная водка в России — нижнего ценового сегмента, в этом согласны все опрошенные эксперты. В Strategy Partners оценивают долю экономсегмента стоимостью до 450 ₽ за бутылку примерно в 55−60% рынка. «Рынок в целом довольно консолидирован: топ-5 игроков занимают 50% рынка. Наибольшая конкуренция, конечно, наблюдается в экономсегменте — самый массовый сегмент», — добавляет Артем Суворов. Павел Шапкин говорит, что доля водки по минимальной цене составляет 20%, а еще 60% рынка находится чуть-чуть выше по цене. По его словам, доля экономсегмента растет. Такую же оценку дает Максим Черниговский: «Доля водки, продаваемой по минимальной розничной цене (минимальная розничная цена плюс 20%) составляет примерно 80% от общего объема продаж».
Производители также считают, что водочный экономсегмент будет расти и конкуренция в нем будет повышаться. «Доля водки, продаваемой по минимальной розничной цене, растет выше рынка в целом, — говорит Павел Победкин. — Но это во многом объясняется тем, что планка минимальной цены была поднята, то есть в экономсегмент вошло еще больше товарных позиций». По его словам, если сравнить данные за восемь месяцев 2024 года с соответствующим периодом прошлого года, то картина примерно такая: в целом продажи водки в декалитрах выросли примерно на 2,5%, а в нижнем ценовом сегменте — примерно на 4%. «Что касается абсолютного количества водки по минимальной розничной цене, то за восемь месяцев 2024 года ее продано около 16,1 млн дал. Это составляет примерно 27,5% от общего количества за тот же период (около 58,61 млн дал)», — говорит Победкин.
В следующем году минимальная розничная цена на водку будет неизбежно повышена. Производители и эксперты ожидают ее индексации на 5%, а значит, рыночная доля самой дешевой водки вырастет еще больше, а доходы государства от продажи водки еще немного подрастут.