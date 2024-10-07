Производители водки рассказали, как формируется ее цена

Процесс изготовления водки технологически выглядит просто. Основа водки — спирт, который производится на специализированных спиртовых заводах из зерна, картофеля или других сельскохозяйственных культур. «Спирт производится во многих областях России — как в Центральной полосе, так и на Кавказе. География сильно влияет на стоимость логистики в зависимости от того, где расположен производитель. Например, для нашего завода в Калужской области стоимость доставки спирта из регионов Центральной России, естественно, намного ниже: она составляет 30−45 ₽ за 1 дал. А с Кавказа — порядка 180 ₽ за 1 дал», — говорит Павел Победкин. Что касается цены самого спирта, то по оценкам Победкина, в декабре 2023 года минимальная рыночная цена на него составляла 816 ₽ за декалитр с учетом 60 ₽ за доставку — получалось 876 ₽ «Это означает, что на бутылку 40-градусной стандартной водки “падало” без учета НДС 14,87 ₽ На сегодня, когда Росспиртпром поднял цены на спирт до 1020 ₽, спиртовая составляющая выросла уже до 18,34 ₽ на каждую бутылку», — говорит Победкин.