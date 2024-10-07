Подлили нефти в огонь: как ближневосточный кризис скажется на ценах

В этот раз, однако, может быть немного по-другому. Ирано-израильская эскалация в сентябре и начале октября оказалась серьезнее предыдущих противостояний. Запуск сразу нескольких сотен ракет из Ирана по Израилю, многие из которых поразили цели, оказался довольно существенным событием для сырьевых рынков. Вероятный ответ со стороны Израиля, который может затронуть как сам Иран, так и его близких союзников в Ираке (две ведущие нефтедобывающие державы) — это несколько более конкретно, чем зачистка сектора Газа или операции против «Хезболлы». Заявления президента США Джо Байдена о том, что Израиль собирается нанести прямой удар по нефтяным мощностям Ирана, только подлили масла в огонь.