Пассивное состояние: доходность по длинным вкладам выросла до 18−23%

Лучшие условия сейчас предлагаются по долгосрочным вкладам от года, подтвердили «Известиям» в пресс-службе «Финуслуг». При этом в целом ставки по депозитам на более короткие сроки за три недели после заседания ЦБ, прошедшего 13 сентября, скорректировали 45 банков из топ-50. Средняя доходность по вкладам от трех до 12 месяцев выросла на 0,6−0,87 п.п., до 17,5−18%, то есть проценты коротких сберегательных продуктов сопоставимы с процентами у длинных.