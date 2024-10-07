Пассивное состояние: доходность по длинным вкладам выросла до 18−23%

Крупнейшие банки стали предлагать ставки по вкладам на два и три года в диапазоне 18−23%, выяснили «Известия». Ситуация аномальна, поскольку раньше наиболее высокую доходность давали на более короткие сроки. Это значит, что кредитные организации не ждут значительного смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие годы, полагают эксперты. Кроме того, таким образом участники рынка борются за клиентов. Сколько можно заработать на длинном вкладе — в материале «Известий».
Какие ставки банки предлагают по вкладам на 2024 год
Средний уровень доходности по двухлетним депозитам у крупнейших российских банков приблизился к 18%, выяснили «Известия». Для расчетов использовались данные с сайтов кредитных организаций — учитывались условия по вкладам без пополнения и без снятия, а также без дополнительных условий, повышающих доходность.
Максимальные ставки по депозитам на два года предлагает банк «Открытие» — 20%, следует из данных его сайта. Впрочем, до конца года клиентов этой кредитной организации планируют перевести в ВТБ, поскольку банки сейчас объединяются.
В МКБ и ВТБ проценты по таким вкладам стартуют от 18%, а в Совкомбанке и Газпромбанке — от 19%.
Средний уровень процентов по депозитам у крупнейших игроков на еще более длинный срок — три года — также приблизился к 17,9%. Например, базовая доходность у «Альфы», МКБ и Совкомбанка начинается от 21%. Но у двух последних она может вырасти до 23% при выполнении клиентом определенных условий (оборот по карте более 10 тыс. рублей и владение картой рассрочки «Халва» соответственно).
У МТС Банка ставки по трехлетним депозитам стартуют от 21,5%, а у «Уралсиба» — от 22%, следует из данных сайтов организаций. Помимо того, банк «Санкт-Петербург» гарантирует доходность 20% для пятилетних депозитов. «Известия» направили запросы в крупнейшие финансовые организации, в том числе во все указанные.
При таких условиях на вкладах действительно можно значительно заработать. Например, если положить 500 тыс. рублей на два года с ежегодной капитализацией под 18%, то к концу срока можно получить сумму в 696 тыс. рублей.
Лучшие условия сейчас предлагаются по долгосрочным вкладам от года, подтвердили «Известиям» в пресс-службе «Финуслуг». При этом в целом ставки по депозитам на более короткие сроки за три недели после заседания ЦБ, прошедшего 13 сентября, скорректировали 45 банков из топ-50. Средняя доходность по вкладам от трех до 12 месяцев выросла на 0,6−0,87 п.п., до 17,5−18%, то есть проценты коротких сберегательных продуктов сопоставимы с процентами у длинных.
При этом обычно короткие депозиты при высоких ставках были более выгодными, чем длинные, — то есть нынешнюю ситуацию можно назвать аномальной, заявил независимый эксперт Андрей Бархота. Если предположить, что банки ожидают смягчения политики ЦБ в перспективе 10−15 месяцев, то доходность по длинным вкладам должна быть на 3−7 п.п. ниже.
Какой будет ключевая ставка в 2025 году
Если банки фиксируют стоимость пассивов на уровне 18−23% на длительных сроках — значит, они как минимум допускают рост ключевой ставки до 20%, а также не ожидают ее падения ниже 17% в ближайшие годы, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
— Банки понимают, что жесткая денежно-кредитная политика с нами надолго и ее смягчение будет плавным и растянутым во времени, — согласен управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.
При этом, согласно последнему среднесрочному прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка уже в 2026 году должна снизиться в диапазон 10−11%, а в 2027-м — до 7,5−8,5%. «Известия» направили запрос в Банк России о влиянии ситуации со ставками по длинным вкладам на дальнейшие решения регулятора по денежно-кредитной политике (ДКП).
Кроме того, в банковском секторе всегда идет борьба за длинное и устойчивое фондирование, отметил Юрий Беликов. Ведь крупные кредиты — ипотека и корпоративные займы — выдаются на десятилетия, и финансовой организации важно прогнозировать свои пассивы.
Население проявляет очень большой интерес к сберегательным продуктам, отметил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. С начала года организация привлекла на 18% больше средств физлиц на депозиты, чем годом ранее.
— В этом году ставки по вкладам растут беспрецедентно быстро, а вкладчики фиксируют рекордную доходность. Клиенты активно выбирают сразу несколько инструментов для сбережений и максимизируют прибыль, — рассказал зампред правления ВТБ Георгий Горшков.
Также банки могут устанавливать такие доходности по длинным вкладам для маркетинговых целей, ведь реально привлекать средства на такие сроки вряд ли удастся в больших объемах, объяснил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
При этом конкуренция за клиентов выросла, ведь россиянам разрешили перечислять средства между банками на свои счета до 30 млн рублей в месяц — теперь выбрать организацию с выгодными условиями стало проще.
Кроме того, банки понимают, что часть таких депозитов будет закрыта досрочно, без выплаты процентов — такая вероятность очень велика, добавил Дмитрий Грицкевич.
Конкуренция вкупе с ожиданиями длительного периода жесткой политики регулятора побуждают кредитные организации предлагать высокую доходность по длинным вкладам, резюмировал Юрий Беликов из «Эксперт РА».
Банки не верят в быстрое снижение ключевой ставки — особенно после анализа плана бюджета на три года, подчеркнул управляющий директор НРА Сергей Гришунин. Минфин в нем прогнозирует заметное расширение совокупного спроса в экономике, который ЦБ как раз стремится замедлить с помощью ключевой ставки. Вероятно, Банку России придется удерживать жесткую монетарную политику в ближайшую трехлетку, предположил эксперт.
Он не исключает, что ввиду новых данных ЦБ значительно пересмотрит свой прогноз — вполне вероятно, что сроки достижения целевого уровня по инфляции в 4% сдвинутся на период после 2025 года.