Новак обвинил Siemens в срыве поставок оборудования на АЭС «Аккую»

Позднее Лихачев отмечал, что реализации этого проекта мешают санкции США. В частности, по его словам, сложности наблюдаются с системой взаиморасчетов и арестом денежных средств. Вместе с тем он подчеркивал, что турецкие партнеры считают серьезным настрой «Росатома» к проекту АЭС «Аккую», будто Россия строит «у себя и для себя».