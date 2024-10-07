Минфин предложил взимать налоги на доход при дарении бондов и деривативов

С 1 января 2025 года в России начнет действовать обновленная шкала налогообложения доходов физлиц. Вместо двух ступеней (13 и 15% с доходов, превышающих 416,7 тыс. руб. в месяц, или 5 млн руб. в год) в ней будет пять — от 13 до 22%. Минимальный НДФЛ будут платить те, чей доход составляет до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год), максимальный — те, кто получает свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год). Но, как и сейчас, повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами. Но для нетрудовых доходов сохранятся действующие ставки (13 и 15%), только со снижением порога между ними с 5 млн до 2,4 млн руб. По таким ставкам, в частности, будут облагаться доходы от вкладов в российских банках, по дивидендам, от реализации ценных бумаг и операций с цифровыми финансовыми активами, а также продажи и дарения имущества (при сохранении действующих льгот после истечения минимального срока владения).