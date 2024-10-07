Год наплакал: в России начала быстро дорожать красная икра

В России, несмотря на завершение путины, дорожает красная икра. Цены на нее к октябрю этого года по сравнению с тем же периодом прошлого уже выросли до 25% и еще на 10% могут подняться к Новому году. Об этом «Известиям» рассказал глава Рыбного союза Александр Панин и подтвердили в Рыбной ассоциации. Причина — рост спроса на фоне плохого, нерыбного года. По данным Росстата, к 1 сентября в РФ был зафиксирован рекордный за последние два года рост цен на икру. Продавцы не исключают, что красная икра может догнать по стоимости черную.
Почему красная икра и рыба дорожают
В России растут цены на красную икру — она дорожает, несмотря на завершение путины по добыче лососевых рыб. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких крупных отраслевых организациях. Там предполагают, что повышение стоимости на этот товар может происходить вплоть до Нового года.
— Ценообразование на красную икру, да и на всю рыбную продукцию, формируется на высококонкурентном рынке исходя из базового закона — спроса и предложения. В этом году к завершению путины — она длится с июня по октябрь — мы видим повышение стоимости красной икры до 25% по сравнению с 2023-м. Основные факторы роста — небольшой объем производства в 2024-м на фоне роста спроса, — сообщил «Известиям» председатель Рыбного союза Александр Панин.
По его словам, причиной низкого объема добычи стала природная особенность — двухгодичная цикличность вылова: в нечетные годы он высокий, в четные — низкий.
— Этот год был нерыбным, да еще и не самым удачным даже для четных лет. Планировали выловить 320 тыс. т лососевых, а выловили около 230. При этом объем производства лососевой икры напрямую связан с объемами вылова. Средний выход готового продукта — 4—5% от массы выловленной рыбы, — пояснил Александр Панин.
При этом он отметил, что сейчас в продаже еще достаточно много вполне приличного деликатеса с прошлого года, который сдерживает рост стоимости. Его можно купить по цене 5−6 тыс. рублей за 1 кг. А вот икра новой путины, например горбуши, стоит от 7−7,5 тыс. рублей за 1 кг. Речь идет об икре хорошего качества — сухой, разбористой. Менее качественный, но безопасный продукт можно купить дешевле.
— Если говорить про ближайшие перспективы, то к Новому году возможно подорожание еще до 10% в связи с ажиотажным спросом. После праздников, скорее всего, будет коррекция цены вниз в связи с падением спроса и необходимостью распродать прошлогодние остатки. Мы наблюдаем эту картину каждый год независимо от базовой стоимости, — отметил представитель бизнеса.
По его словам, цена на красную рыбу в этом году тоже подросла. Сильнее всего — в два раза — подорожала горбуша в связи с небольшим объемом вылова. При этом на рынке есть прошлогодняя, стоимость которой осталась на уровне прошлого года. Что касается других видов — кеты, нерки, чавычи, симы, кижуча, то их вылов не подвержен столь серьезным цикличным колебаниям, поэтому на них цена увеличилась в рамках инфляции — на 10−15%.
Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин считает, что красная икра подорожала гораздо больше чем на 25%.
— По нашим данным, цены выросли минимум в 1,5 раза, причем это не предел. В этом году очень большой провал по улову. Понятно, что когда есть дефицит, то цены будут расти. Сейчас еще распродаются запасы с прошлого года, но они уже на исходе, поэтому, сколько будет стоить икра к Новому году, никто не знает, — пояснил представитель отрасли.
Он отметил, что многое будет зависть от того, по каким ценам люди будут готовы покупать этот продукт. При этом он согласен с тем, что сильнее всего из красных рыб подорожала горбуша, улов которой был в три раза меньше, чем в прошлом году.
— Но я бы не сказал, что эта рыба имеет большую популярность у жителей городов-миллионников. Они скорее покупают семгу, форель, хотя в целом если есть общий дефицит на рынке, то цена будет расти. Конечно, это скажется на ресторанах — у них, видимо, тоже будет рост стоимости, — отметил Александр Фомин.
Основатель и владелец франшизы сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов отметил, что стоимость красной рыбы с прошлого года выросла на 20% и будет увеличиваться и дальше. По его словам, это связано с тем, что запасы старого вылова уже закончились, а новые партии еще не поступили.
«Известия» направили запросы в Минсельхоз, Росрыбоводство, Росстат и ФАС с просьбой прокомментировать ситуацию с ростом цен.
Согласно официальным данным Росстата, красная икра в России за август подорожала на 2,3%. По оценке ведомства, это максимальный месячный прирост ее стоимости с ноября 2022 года. В июле этого года рост составил всего 0,3% по отношению к июню, а в предыдущие три месяца стоимость, наоборот, снижалась.
Сколько будет строить красная икра к Новому году
Основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько в разговоре с «Известиями» допустил, что к Новому году красная икра будет стоить как черная.— По сравнению с прошлым годом икра подорожала ровно в два раза, хотя в августе и сентябре цены на нее должны были упасть, так как идет поступление нового улова. В этом же году в опте она составила 8−7,5 тыс. рублей за 1 кг, а в рознице — 11 тыс. Думаю, что к Новому году стоимость значительно подрастет — до 10 тыс. в опте и до 13 тыс. рублей в рознице. На мой взгляд, помимо низкого вылова у кого-то есть сильное желание заработать на этом, — пояснил представитель бизнеса.
Впрочем, по его словам, россияне покупают икру и по такой цене, поэтому она не снижается.
Цена от производителя товара всегда выше и ближе к реальности, чем показывает статистический учет, объясняет разную оценку стоимости икры директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
— Это происходит не только с икрой, но и с другими продуктами питания и товарами, которые оценивает Росстат. Служба делает свои заключения на основе международной методики расчета потребительской корзины. В ее основе лежат товары самой низкой категории. Они не считают, например, продукт с Дальнего Востока, а учитывают тот, который произвели из форели в Подмосковье, — пояснил эксперт.
По его словам, за счет этого происходит разница в оценке стоимости всех продуктов, но объективно издержки у производителей повысились — и ресурсные, и логистические, и многие другие.