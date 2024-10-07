Год наплакал: в России начала быстро дорожать красная икра

Основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько в разговоре с «Известиями» допустил, что к Новому году красная икра будет стоить как черная.— По сравнению с прошлым годом икра подорожала ровно в два раза, хотя в августе и сентябре цены на нее должны были упасть, так как идет поступление нового улова. В этом же году в опте она составила 8−7,5 тыс. рублей за 1 кг, а в рознице — 11 тыс. Думаю, что к Новому году стоимость значительно подрастет — до 10 тыс. в опте и до 13 тыс. рублей в рознице. На мой взгляд, помимо низкого вылова у кого-то есть сильное желание заработать на этом, — пояснил представитель бизнеса.