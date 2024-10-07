Глава совета директоров НАУФОР Вьюгин досрочно покинет пост

Вьюгин возглавил совет директоров НАУФОР в 2010 году. В прошлом августе его переизбрали на этот пост до 2025 года. Тимофеев написал в своем телеграм-канале, что это были «годы активного развития ассоциации и вклад Олега Вячеславовича в это бесценен».