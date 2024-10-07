Глава «Лемана ПРО» объяснила причину импорта гвоздей

Удивление по поводу того, что Россия импортирует даже гвозди, еще в апреле 2022 года публично выражала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — заявляла Матвиенко на заседании верхней палаты парламента. Чтобы удовлетворить внутренние потребности, она предлагала поручить их производство малому и среднему бизнесу. В ответ гендиректор «Северстали» Александр Шевелев и руководитель компании — производителя саморезов Prof-met. Дмитрий Миридонов заявляли, что российские промышленники готовы перейти к импортозамещению гвоздей, но при условии экономической целесообразности и поддержке государства. В Минпромторге отмечали, что Россия производит достаточно гвоздей.