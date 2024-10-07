Эксперт оценила ситуацию с ценами на газ в Европе

Средняя стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором — почти 355 долларов.
В 2021—2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.
«Газовые проблемы для Евросоюза есть и, возможно, еще будут с его ценой. Мы понимаем, что она будет точно не как в 2022 году (среднегодовая спотовая цена газа в Европе тогда составляла порядка 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров), но котировки и не опустятся до 100 долларов (в ковидный 2020 год цена составляла 170 долларов за тысячу кубометров)», — отметила Белова.
«Скорее всего, они будут находиться в интервале 300−400 долларов», — уточнила она, добавив, что остатки европейской промышленности, а также население и коммунальщики будут в состоянии платить эту цену за газ.
Полный текст интервью читайте в Telegram-канале «РИА Новости: экономика» 8 октября в 10.00 мск.