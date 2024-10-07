Эксперт оценила ситуацию с ценами на газ в Европе

«Газовые проблемы для Евросоюза есть и, возможно, еще будут с его ценой. Мы понимаем, что она будет точно не как в 2022 году (среднегодовая спотовая цена газа в Европе тогда составляла порядка 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров), но котировки и не опустятся до 100 долларов (в ковидный 2020 год цена составляла 170 долларов за тысячу кубометров)», — отметила Белова.