Цена нефти Brent впервые с середины августа превысила $80 за баррель

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,89% и поднялась до $81,09 за баррель по состоянию на 21:37 мск. Нефть Brent торгуется выше отметки $81 за баррель впервые с 16 августа 2024 года.