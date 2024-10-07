Цена нефти Brent впервые с середины августа превысила $80 за баррель

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,89% и поднялась до $81,09 за баррель по состоянию на 21:37 мск. Нефть Brent торгуется выше отметки $81 за баррель впервые с 16 августа 2024 года.
Цены на нефть продолжают расти на фоне военной операции Израиля в Ливане, а также атаки Ирана на Израиль.
«Одним из основных опасений инвесторов в текущих условиях являются потенциальные атаки на нефтяную инфраструктуру Ирана», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
По ее оценкам, если нефть удержится выше $80,5 за баррель, то это может предвещать движение цен к $88 за баррель.
Новость дополняется