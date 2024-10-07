Аналитик объяснил, почему банки предлагают вклады под 20% на целый год

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Кредитные организации, в том числе, такие крупные, как Сбер и ВТБ, предлагают вклады под 20−21% годовых, и в некоторых случаях на срок до года. Зачем им столь дорогие деньги, рассказал в интервью агентству «Прайм» главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.