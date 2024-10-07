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Аналитик объяснил, почему банки предлагают вклады под 20% на целый год

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Кредитные организации, в том числе, такие крупные, как Сбер и ВТБ, предлагают вклады под 20−21% годовых, и в некоторых случаях на срок до года. Зачем им столь дорогие деньги, рассказал в интервью агентству «Прайм» главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Источник: © РИА Новости

Он напомнил, что процентная политика банков зависит от оценки траектории ключевой ставки в будущем и собственной потребности в заемных деньгах от граждан.

Сейчас изменение условий может быть вызвано новой оценкой динамики ключевой ставки. «Кредитные организации закладывают в ставки по вкладам возможность как дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора, так и ожидания более позднего перехода Центробанка к циклу смягчения ДКП», — считает Зварич.

По его словам, в случае ускорения инфляции ожидания по ключевой ставке могут быть пересмотрены снова, и тогда условия по депозитам станут еще лучше.