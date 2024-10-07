Аналитик объяснил, почему банки предлагают вклады под 20% на целый год

Он напомнил, что процентная политика банков зависит от оценки траектории ключевой ставки в будущем и собственной потребности в заемных деньгах от граждан.
Сейчас изменение условий может быть вызвано новой оценкой динамики ключевой ставки. «Кредитные организации закладывают в ставки по вкладам возможность как дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора, так и ожидания более позднего перехода Центробанка к циклу смягчения ДКП», — считает Зварич.
По его словам, в случае ускорения инфляции ожидания по ключевой ставке могут быть пересмотрены снова, и тогда условия по депозитам станут еще лучше.