Акционеры Globaltrans на повторном собрании одобрили выкуп расписок

Акционеры железнодорожного оператора Globaltrans (GLTR) на общем собрании одобрили выкуп депозитарных расписок у инвесторов по цене ₽520 за бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.
Ожидается, что выкуп будет объявлен 8 октября 2024 года (или позднее), а завершится не позднее 6 ноября 2024 года или в иную близкую дату.
Предыдущее собрание акционеров Globaltrans, которое было назначено на 30 сентября, было объявлено несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Повторное собрание перенесли на 7 октября. Компания объяснила, что необходимый кворум не был достигнут, поскольку банк-депозитарий, который является эмитентом ГДР перевозчика, не осуществил, насколько известно компании, необходимые действия по сбору голосов держателей расписок, а также не обеспечил участие своего представителя в собрании акционеров.
Бумаги железнодорожного оператора Globaltrans подорожали на торгах Московской биржи на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущего дня, до ₽508,9 за ГДР по состоянию на 15:34 мск.
В сентябре совет директоров компании Globaltrans принял решение о делистинге глобальных депозитарных расписок с Московской, Лондонской и СПБ бирж. Параллельно компания планирует получить листинг в Казахстане, на бирже AIX.
Также совет директоров Globaltrans рекомендовал общему собранию акционеров рассмотреть возможность выкупа у инвесторов всех расписок с Московской биржи и СПБ Биржи. Цена выкупа была установлена на уровне ₽520 за расписку, что соответствовало премии в 10% к цене закрытия 12 сентября 2024 года на основной торговой сессии Мосбиржи.
Globaltrans — одна из крупнейших групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России, стран СНГ и Балтии. Компания обслуживает более 500 предприятий горно-металлургической, нефтяной и строительной отрасли. Компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже в 2008 году.