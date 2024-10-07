Акционеры Globaltrans на повторном собрании одобрили выкуп расписок

Предыдущее собрание акционеров Globaltrans, которое было назначено на 30 сентября, было объявлено несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Повторное собрание перенесли на 7 октября. Компания объяснила, что необходимый кворум не был достигнут, поскольку банк-депозитарий, который является эмитентом ГДР перевозчика, не осуществил, насколько известно компании, необходимые действия по сбору голосов держателей расписок, а также не обеспечил участие своего представителя в собрании акционеров.