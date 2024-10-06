«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в cентябре

В сентябре рыночные инвесторы начали закладывать в свои портфели проинфляционные сценарии, золото установило очередной рекорд стоимости, а российские компании продолжили заниматься перерегистрацией своего бизнеса из иностранных юрисдикций в отечественную. Об этих новостях и результатах биржевых и внебиржевых торгов по основным рыночным активам — в материале «Известий».
Итоги месяца
Каждый год в октябре внимание инвесторов приковано к проекту бюджета на ближайшие три года, поскольку расходы на нацпроекты и другие направления государственной политики напрямую влияют на будущий уровень инфляции в стране. Следующий год станет первым для реализации новых национальных проектов, рассчитанных на период до 2025 года, что означает довольно существенные расходы — в первую очередь на программы поддержки семей и молодежи. Из этого следует рост дефицита бюджета при всё еще комфортном уровне долга. Но в то же время для предотвращения существенного роста инфляции из-за увеличившихся госрасходов Банк России может в очередной раз поднять ключевую ставку уже на ближайшем заседании, которое пройдет 25 октября.
Рыночные инвесторы, реагируя на новые сценарии, начали переориентировать свои портфели в сторону продолжающегося инфляционного давления, а в такой ситуации выигрывать будут компании с низким показателем долговой нагрузки и устойчивой высокомаржинальной бизнес-моделью. То же можно сказать и о компаниях-экспортерах, чьи финансовые показатели тоже выиграют от роста инфляции.
Общая геополитическая ситуация вместе с перспективой дальнейшего снижения ставки ФРС вынуждают мировых инвесторов перекладываться в защитные активы, из-за чего биржевые котировки тройской унции золота вновь обновили исторический максимум. Цифра ненадолго перешла отметку $2,7 тыс., но позже скорректировалась ниже этой планки. Впрочем, аналитики полагают, что в ближайшем будущем золото может подорожать еще на $100, установив очередной рекорд.
Российские компании продолжают решать непростую задачу по редомициляции своего бизнеса в российскую юрисдикцию — это касается в том числе публичных компаний. В конце сентября на Мосбирже стартовали торги акциями МПКАО «Хэдхантер» — давно знакомая россиянам организация перерегистрировалась с Кипра в специальный административный регион Калининградской области. Теперь она сможет платить акционерам дивиденды, что крайне привлекательно для институциональных инвесторов.
Валюта под подушкой — доллары и евро
В сентябре портфель из долларов и евро подорожал чуть больше чем на 2% и достиг отметки 227,7 тыс. рублей на первоначально вложенные 200 тыс. рублей. Но его реальная стоимость при попытке конвертации в рубли будет ниже из-за того, что биржевые торги этими валютами не проводятся, а значит, рыночная стоимость активов будет отличаться от официального курса ЦБ.
Аналитик «Финама» Иван Пуховой отмечает, что на рост портфеля повлияло продолжающееся ослабление рубля. Во многом это стало результатом публикации нового проекта бюджета, который был воспринят рынком как проинфляционный сигнал.
Их мало кто видел вживую — юани, лиры и белорусские рубли
Портфель экзотических валют за месяц подорожал еще сильнее — на 6,5%, до 150,2 тыс. рублей. Но из-за рисков, связанных с внезапной остановкой торгов, он остается главным аутсайдером среди всех инвестиционных портфелей, стоимость которых рассчитывается ежемесячно.
Более значительный рост экзотического портфеля связан в целом с его более высокой волатильностью, а также со значительной долей китайского юаня, который занимает наибольший объем валютных торгов на Мосбирже. За месяц его стоимость выросла на 10%.
Всё как в банке — пять выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами
В первый месяц осени совокупная стоимость портфеля гособлигаций незначительно выросла — на 0,06%, до 199,6 тыс. рублей. Это можно считать неплохим результатом в условиях повышения ключевой ставки.
В целом этот портфель всегда в первую очередь реагирует именно на условия денежно-кредитной политики. При этом, чтобы успешно конкурировать с условиями по банковским депозитам, рынок вынужден предоставлять инвесторам высокую доходность по ОФЗ, поэтому сейчас многие из них постепенно набирают ее для фиксации хорошего процента на длинный горизонт.
Также в прошлом месяце прошло погашение выпуска ОФЗ 26227, средства от которого будут направлены на дальние облигации выпуска 26238 — именно к периоду их погашения аналитики прогнозируют начало цикла снижения ключевой ставки.
Крупные компании, а не Минфин — пять выпусков корпоративных облигаций
В сентябре портфель корпоративных облигаций чувствовал себя заметно лучше и прибавил 3% к своей стоимости. Его общая оценка на конец октября — 249,8 тыс. рублей.
Более заметный рост стоимости этого портфеля обеспечен не только выплатой купонов по двум выпускам облигаций, но и в целом относительно коротким периодом их обращения. Из-за этого при достаточно высоком проценте доходности растет и рыночная стоимость самих бумаг.
Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек»
Акции крупнейших российских компаний за месяц подорожали на 11,3%, до 274,6 тыс. рублей. Это наглядно демонстрирует тезис о том, что в долгосрочной перспективе инвестиции в акции показывают большую доходность, чем остальные инструменты.
Пропорциональный рост по всем бумагам в портфеле стал результатом общего отскока индекса Мосбиржи от локального дна после завершения сильного и продолжительного «медвежьего» тренда. Ожидания роста инфляции в среднесрочном плане в целом могут стать одним из факторов роста фондового рынка.
Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом
Аналогичная ситуация наблюдалась и в портфеле низколиквидных акций. За месяц портфель подорожал на 10,2%, а его общая стоимость увеличилась до 351,6 тыс. рублей.
Аналитик «Финама» полагает, что дальнейший выход фондового рынка из просадки приведет к тому, что спекулятивный портфель из-за своей более высокой волатильности в будущем покажет более заметный рост, чем инструменты первого эшелона.
Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).