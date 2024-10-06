«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в cентябре

Каждый год в октябре внимание инвесторов приковано к проекту бюджета на ближайшие три года, поскольку расходы на нацпроекты и другие направления государственной политики напрямую влияют на будущий уровень инфляции в стране. Следующий год станет первым для реализации новых национальных проектов, рассчитанных на период до 2025 года, что означает довольно существенные расходы — в первую очередь на программы поддержки семей и молодежи. Из этого следует рост дефицита бюджета при всё еще комфортном уровне долга. Но в то же время для предотвращения существенного роста инфляции из-за увеличившихся госрасходов Банк России может в очередной раз поднять ключевую ставку уже на ближайшем заседании, которое пройдет 25 октября.