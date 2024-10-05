Сирия подала заявку на вступление в БРИКС

Россия приветствует желание Сирии стать членом БРИКС и окажет этому содействие, сказал в апреле замглавы ведомства Сергей Рябков. По словам дипломата, «уже сформировалась очередь на вступление в БРИКС»: на тот момент о желании вступить в объединение заявили уже более 30 государств. Заявки, со слов Рябкова, делались в разных формах: в виде письменных и устных обращений, «в том числе на высоком уровне».