Госдолг Франции перешел к росту

По итогам предшествующих трех лет показатель стабильно показывал отрицательную динамику, в конце 2023 года оказавшись на 1,2 процентного пункта ниже уровня годичной давности.
Максимальным за современную историю страны он был в 2020 году — свою лепту тогда внес ковид, за год разогнавший показатель соотношения госдолга к ВВП сразу на 17,3 процентного пункта, до 114,7%. Это определило нынешнего президента Эммануэля Макрона на третье место среди лидеров страны по темпам роста этого показателя — за время его правления он увеличился на 14,9 процентного пункта.
Наименьшая динамика отмечена у президента с самым коротким с 1980 года сроком нахождения у власти — Франсуа Олланда. При нем отношение госдолга к ВВП подросло всего на 7,4 процентного пункта. На втором месте оказался Жак Ширак с показателем роста в 8,5 процентного пункта.
Значительными цифрами запомнились только преемник Ширака Николя Саркози (при нем отношение госдолга к ВВП выросло на 23,3 процентного пункта) и его предшественник Франсуа Миттеран (рост составил 27,9 процентного пункта). Всего с начала президентства Миттерана в 1981 году по настоящее время соотношение госдолга к ВВП выросло более чем в 5 раз.