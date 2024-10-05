Госдолг Франции перешел к росту

Максимальным за современную историю страны он был в 2020 году — свою лепту тогда внес ковид, за год разогнавший показатель соотношения госдолга к ВВП сразу на 17,3 процентного пункта, до 114,7%. Это определило нынешнего президента Эммануэля Макрона на третье место среди лидеров страны по темпам роста этого показателя — за время его правления он увеличился на 14,9 процентного пункта.