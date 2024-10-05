«Газпром» увеличил исковые требования к Europol Gaz и Orlen

Ранее в марте арбитражный суд в Петербурге привлек Генпрокуратуру к участию в деле в связи с «беспринципными мерами» Польши в отношении активов российского газового концерна, которые нарушают интересы РФ. Согласно соответствующему определению суда, в обоснование заявления ГП РФ указала, что спор инициирован «в связи с поведением польских компаний и властей, в результате которого неправомерно изъяты инвестиции Российской Федерации в российско-польское предприятие». Это предприятие учреждено по соглашению от 25 августа 1993 года между правительством РФ и правительством Польши о создании системы газопроводов для транзита российского газа через ее территорию, а также его поставок в Польшу.