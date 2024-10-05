«Газпром» увеличил исковые требования к Europol Gaz и Orlen

«Истцом… заявлено ходатайство об уточнении исковых требований, на основании которого просит взыскать солидарно… убытки в рублях в размере, эквивалентном 1 000 000 000 долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату фактического платежа. Суд… принял уточненные требования к рассмотрению, указав на процессуальную обязанность истца по направлению уточненного требования в адрес ответчиков», — говорится в определении суда, опубликованном в субботу на портале «Электронное правосудие».
Как сообщалось, иск «Газпрома» изначально был заявлен о взыскании 710 миллионов долларов и около 886,38 миллионов польских злотых (около 229 миллионов долларов по текущему курсу). Помимо Europol Caz и Orlen, ответчиками выступают аудиторы Ernst and Young Global Limited, а также Ernst and Young sp z.o.o. Corporate Finance Sp.k.
Заседание по делу назначено на 27 ноября. При этом, как уточняется в материалах дела, резервная дата заседания — 25 декабря (на случай, если суд не будет располагать данными о надлежащем извещении иностранных ответчиков).
Ранее в марте арбитражный суд в Петербурге привлек Генпрокуратуру к участию в деле в связи с «беспринципными мерами» Польши в отношении активов российского газового концерна, которые нарушают интересы РФ. Согласно соответствующему определению суда, в обоснование заявления ГП РФ указала, что спор инициирован «в связи с поведением польских компаний и властей, в результате которого неправомерно изъяты инвестиции Российской Федерации в российско-польское предприятие». Это предприятие учреждено по соглашению от 25 августа 1993 года между правительством РФ и правительством Польши о создании системы газопроводов для транзита российского газа через ее территорию, а также его поставок в Польшу.
Польский концерн Orlen сообщил в октябре прошлого года, что власти передают ему всю польскую часть газопровода «Ямал — Европа» в управление вместе с «замороженной» долей «Газпрома». Доля «Газпрома» в 48% в Europol Gaz S.A. — газотранспортном совместном предприятии, операторе польского участка газопровода — таким образом переходит на баланс самой Europol Gaz S.A., а эта вся компания — под контроль Orlen.
Еще в апреле 2022 года власти Польши внесли «Газпром» в санкционный список, активы компании были заморожены. В ответ власти РФ ввели ограничительные меры против Europol Gaz S.A, «Газпром» прекратил поставки по «Ямалу — Европе». Затем, в ноябре, польские власти ввели внешнее управление в отношении доли «Газпрома» в Europol Gaz S.A.