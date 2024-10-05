Цена Brent показала рекордный рост из-за конфликта на Ближнем Востоке

В последние недели на фоне военной операции Израиля в Ливане цены на нефть демонстрируют положительную динамику, хотя прежде снижались несколько кварталов подряд. В частности, это было связано с массированным ракетным ударом Ирана по Израилю, который тот предпринял 1 октября. В ночь на эту дату Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала в Ливане наземную операцию.