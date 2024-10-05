Буркина-Фасо стала отзывать лицензии на добычу золота у зарубежных компаний

«Я не понимаю, почему мы можем добывать золото самостоятельно и при этом даем такую возможность международным корпорациям. Существуют лицензии, которые мы на данный момент отзываем (у зарубежных компаний. — Прим. ред.), и в итоге мы будем добывать золото сами», — заявил он.