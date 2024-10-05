Буркина-Фасо стала отзывать лицензии на добычу золота у зарубежных компаний

«Я не понимаю, почему мы можем добывать золото самостоятельно и при этом даем такую возможность международным корпорациям. Существуют лицензии, которые мы на данный момент отзываем (у зарубежных компаний. — Прим. ред.), и в итоге мы будем добывать золото сами», — заявил он.
Так президент ответил на вопрос слушателя о судьбе одного из буркинийских золотых рудников.
Траоре также заявил, что упомянутый рудник наряду с другими могут передать под государственное управление. При этом президент не уточнил, у каких именно компаний отозвали лицензии.
В феврале Министерство энергетики, шахт и карьерной добычи Буркина-Фасо сообщило о приостановке властями действия разрешений на экспорт золота и других драгоценных материалов, добытых кустарным или полумеханизированным способом.
В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.