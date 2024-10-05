Bloomberg сообщил о притоке «туристов» на нефтяном рынке

Несмотря на то что такая ситуация приносит на фьючерсный рынок ликвидность, это угрожает еще большей волатильностью — один из индексов, CBOE Crude Oil Volatility Index, на этой неделе показал рекордный за два года рост. Также это создает риски для более традиционных трейдеров, поскольку выход на рынок «туристов» способствует более сильному росту цен, чем обусловлено фундаментальными факторами. Специалист по энергетике брокера TC ICAP Скотт Шелтон считает, что, если конфликт на Ближнем Востоке на самом деле не повлияет на поставки сырой нефти, рынок может резко упасть.