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Банки предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Банки РФ предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании, возможно, оно будет доступно, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Источник: © РИА Новости

«Ряд банков предложили варианты использования цифрового рубля как кредитного ресурса. И мы сейчас изучаем их предложения. Я допускаю, что мы к этому придем, но пока тема только обсуждается», — сказал депутат.

Аксаков отметил, что пока функция кредитования применительно к розничной модели цифрового рубля не предусмотрена. «Но некоторые банки уже опасаются, что цифровой рубль отнимет у них хлеб», — добавил он.

Также депутат отметил, что от того, как будет проведена разъяснительная работа с населением и бизнесом, какие параметры и преимущества будут заложены в функционал цифрового рубля, будет зависеть популярность такого способа оплаты.

«Деньги в кошельках цифрового рубля не будут приносить процентов, но платежи с их использованием могут быть безопаснее и дешевле. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными», — заключил он.