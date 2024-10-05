Банки предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании

«Ряд банков предложили варианты использования цифрового рубля как кредитного ресурса. И мы сейчас изучаем их предложения. Я допускаю, что мы к этому придем, но пока тема только обсуждается», — сказал депутат.
Аксаков отметил, что пока функция кредитования применительно к розничной модели цифрового рубля не предусмотрена. «Но некоторые банки уже опасаются, что цифровой рубль отнимет у них хлеб», — добавил он.
Также депутат отметил, что от того, как будет проведена разъяснительная работа с населением и бизнесом, какие параметры и преимущества будут заложены в функционал цифрового рубля, будет зависеть популярность такого способа оплаты.
«Деньги в кошельках цифрового рубля не будут приносить процентов, но платежи с их использованием могут быть безопаснее и дешевле. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными», — заключил он.