10 стран с самыми большими запасами золота. С адресами золотохранилищ

По итогам 2023 года центральные банки разных стран мира закупили 1037 тонн золота — второй по величине годовой объем закупок в истории после рекордного уровня в 1082 тонны в 2022 году. Помимо России в последние 10 лет золото активно покупали Китай, Турция, Польша и Индия.
Все более сложная геополитическая и финансовая среда стимулирует спрос на золото активнее, чем когда-либо. Согласно опросу Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGS), около трети респондентов центральных банков (29%) намерены увеличить свои золотые резервы в течение следующего года, что является самым высоким уровнем, с момента начала проведения таких опросов в 2018 году.
Увеличение золотовалютных резервов центробанками продиктовано насущными опасениями финансового рынка, включая более высокие кризисные риски и растущую инфляцию, говорится в исследовании WGS. Все скупленное ЦБ золото нужно где-то хранить. Редакция «РБК Инвестиций» решила выяснить, где держат золото десять стран с наибольшими запасами на планете. Большую часть адресов таких хранилищ можно найти в открытом доступе. Вот полный список.
1. США: резерв золота — 8133,5 тонны, по данным Всемирного золотого совета на второй квартал 2024 года. Доля драгоценного металла в объеме золотовалютных резервов (ЗВР) составляет 72,4%. США являются лидером по объему золотых запасов в мире. Более половины запаса американского золота находится в хранилище бывшей военной базы города Форт-Нокс в штате Кентукки.
Кроме того, часть резервов размещены в хранилище монетного двора на территории города Вест-Пойнт, штат Нью-Йорк, в Денверском монетном дворе в Колорадо и в хранилище Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка на Либерти-стрит, 33, на Манхэттене.
2. Германия — рекордсмен по запасам золота в Европе. Резерв золота — 3351,5 тонны. Доля золота в ЗВР — 71,5%. Раньше большая часть немецких запасов золота находилась в банках Нью-Йорка (США), Лондона (Великобритания) и Парижа (Франция). Но с 2013 года под давлением общественного мнения Германия начала возвращать свое золото из зарубежных хранилищ.
К 2017 году страна вернула половину запаса в хранилища Бундесбанка на улице Wilhelm-Epstein-Straße, 14, во Франкфурте. Сейчас там находится 50,6% немецкого золота. По состоянию на конец 2023 года, в Федеральном резервном банке Нью-Йорка (том самом на Либерти-стрит, 33) осталось 36,6% золотого запаса Германии, а Банке Англии в Лондоне — 12,8%. Это следует из ежегодного отчета Бундесбанка о золотых резервах.
3. Италия: резерв золота — 2451,8 тонны. Доля золота в ЗВР — 68,3%. Итальянское золото хранится в основном в слитках. В общей сложности их насчитывается 95 493 штуки весом от 4,2 до 19,7 кг. В золотой резерв Банка Италии также входит небольшая доля золотых монет — 4,1 тонны.
В подземном хранилище во дворце Палаццо Кох по адресу Via Nazionale, 91, в Риме находится 44,9% слитков и монет. Остальные запасы Италия отдала на хранение в ФРБ Нью-Йорка США на Манхэттене (43,3%), в хранилище Берна в Швейцарии (6,1%) и в хранилище Банка Англии в Лондоне (5,8%).
4. Франция: резерв золота — 2436,8 тонны. Доля золота в ЗВР — 69,9%. Размер золотых запасов Франции остается неизменным с 2009 года, когда Франция в последний раз продавала часть своего золота. В ближайшие годы не планируется ни увеличивать, ни сокращать эти резервы.
Хранилище главного французского банка Banque de France расположено на нижнем — минус восьмом — этаже подвала штаб-квартиры банка в Париже на улице Croix des Petits Champs, 31.
Огромное хранилище под названием La Souterraine построено на глубине 29 метров ниже уровня реки Сены. Его свод поддерживают 658 колонн, а стены покрыты изразцовой плиткой. Часть La Souterraine оборудована кухнями, раковинами и холодильниками. В случае конфликта там смогут укрыться 3 тыс. человек. Золото хранится в слитках на поддонах, в ящиках и шкафах. В Париже находятся все официальные золотые резервы Франции.
5. Россия. К 1 августа 2024 года стоимость золотого запаса в России в денежном выражении составила рекордные $179,6 млрд, а физическая масса золота достигла 2335,9 тонны. Доля золота в ЗВР — 29,5%.
Российский ЦБ держит золотые запасы на территории страны в своих хранилищах с многоуровневой системой безопасности. Золото хранится в монетах и слитках чистотой не ниже 995 пробы весом от 10 до 14 кг. Цена одного десятикилограммового слитка составляет почти ₽81 млн.
Большая часть запаса предположительно находится в главном хранилище в Москве на улице Правды, 6, — недалеко от Белорусского вокзала. Остальное — в хранилищах подразделений Центрального банка в других городах страны.
Учетная цена за грамм золота на 5 октября 2024 года установлена ЦБ на уровне ₽8075,70. На этой неделе она преодолела отметку 8000 рублей за грамм впервые за всю доступную историю наблюдений на сайте ЦБ с 1997 года и с учетом деноминации рубля с 1 января 1998 года.
6. Китай: резерв золота — 2264,3 тонны. Доля золота в ЗВР — 4,9%. Считается, что официальные золотые запасы хранятся в Пекине.
Резервы золота в Китае с начала 2000-х годов выросли более чем пять раз, увеличившись примерно с 400 тонн в 2001 году до более чем 2264 тонн к концу второго квартала 2024. При этом КНР является крупнейшим производителем золота в мире.
Редакции «РБК Инвестиций» не удалось найти адрес золотохранилища Китайской Народной Республики в открытых источниках. Центральное здание Народного банка Китая находится в Пекине по адресу No.32 Chengfang Street, Xicheng District.
7. Швейцария: резерв золота — 1040 тонн. Доля золота в ЗВР — 8,8%. Страна имеет рекордное соотношение золотых запасов к количеству жителей. Швейцария хранит 70% золота внутри страны, 20% — в Банке Англии и 10% — в Центральном банке Канады. Национальный банк Швейцарии имеет хранилища под своей штаб-квартирой в Берне на площади Bundesplatz, 1, но официальной информации о месте хранения золотого запаса нет.
8. Япония: резерв золота — 845,9 тонны. Доля золота в ЗВР — 5,15%. Хисикари в Японии — единственный крупный золотой рудник в стране, но большая часть золота импортируется. Главное здание Центрального банка Японии в Токио расположено по адресу 2−1−1 Nihonbashi-Hongokucho, Chuo-ku.
9. Индия: резерв золота — 840,8 тонны. Доля золота в ЗВР — 9,6%. Золотые резервы Индии находятся в виде слитков в хранилище Резервного банка Индии в городе Нагпур штата Махараштра. Офис Резервного банка Индии в Нагпуре находится по адресу Dr. Raghavendra Rao Road, Civil Lines, P.B.No.15.
Часть индийского золота хранится в Англии. В 1991 году страна пережила серьезный кризис, который вынудил правительство использовать золотые запасы, чтобы избежать дефолта. Около 8 тонн золота были переправлены в Банк Англии для получения кредитов.
Резервный банк Индии в 2024 году перевез около 100 тонн золота из Англии в свои хранилища впервые с начала 1991 года. Аналогичное количество золота может быть доставлено в страну снова в ближайшие месяцы, сообщили в индийских источниках.
10. Нидерланды: резерв золота — 612,5 тонны. Доля золота в ЗВР — 61,6%. Запас золота страны хранится и управляется центральным банком страны De Nederlandsche Bank. Золотое хранилище в штаб-квартире Центрального банка Нидерландов в Амстердаме по адресу Westeinde, 1, содержит 14 тыс. золотых слитков по 12,5 килограмма каждый и тысячу ящиков с золотыми монетами. Общий вес золота составляет 200 тыс. килограммов, а стоимость составляет €12 млрд (март 2024 года). Это золото — 31% от общего золотого запаса Центрального банка Нидерландов.
Еще 31% золотого запаса находится в хранилищах Федерального резервного банка Нью-Йорка на Манхэттене. Остальные 38% — у Банка Англии в Лондоне и у Банка Канады в Оттаве.