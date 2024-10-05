10 стран с самыми большими запасами золота. С адресами золотохранилищ

К 2017 году страна вернула половину запаса в хранилища Бундесбанка на улице Wilhelm-Epstein-Straße, 14, во Франкфурте. Сейчас там находится 50,6% немецкого золота. По состоянию на конец 2023 года, в Федеральном резервном банке Нью-Йорка (том самом на Либерти-стрит, 33) осталось 36,6% золотого запаса Германии, а Банке Англии в Лондоне — 12,8%. Это следует из ежегодного отчета Бундесбанка о золотых резервах.