ВТБ повысил ставки по счету и вкладам в рублях и юанях

Кроме того, ВТБ улучшил условия по вкладам в китайской валюте на всех сроках привлечения для всех клиентских сегментов до 8% годовых. Получить максимальную ставку могут клиенты при размещении средств на один год с выплатой процентов в конце срока. Депозиты в китайской валюте доступны клиентам как для дистанционного открытия в «ВТБ Онлайн» (от 1 тыс. юаней), так и в офисах банка (от 5 тыс. юаней).