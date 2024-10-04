ВТБ повысил ставки по счету и вкладам в рублях и юанях

С 4 октября ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях и китайских юанях, а также накопительному счету. Об этом «РБК Инвестициям» сообщила пресс-служба кредитной организации.
По «ВТБ-Вкладу» для новых вкладчиков или при размещении новых денежных средств максимальная ставка составит 19,6% сроком на три месяца и 21% — на полгода. Для текущих клиентов банк также увеличил доходность по вкладу сроком на три-шесть месяцев до 20% годовых. Минимальная сумма депозита — от ₽10 тыс. при открытии онлайн и ₽50 тыс. — в офисе банка.
Итоговая ставка по «ВТБ-Вкладу» зависит от пакета услуг, которым пользуется клиент, суммы и сроков размещения. Повышенную по сравнению с базовой ставку получат текущие клиенты, которые переведут зарплату или пенсию в ВТБ, или настроят регулярный перевод своих средств из других банков.
По накопительному счету базовая ставка увеличивается на 3 п.п. с начислением процентов на ежедневный остаток и на минимальный остаток для всех клиентских сегментов — на 4 п.п. Таким образом, максимальная ставка с учетом всех надбавок составляет 18% годовых. Приветственная ставка для новых клиентов не изменилась и остается на уровне 20% годовых. Минимальная сумма для начисления процентов — ₽1 тыс.
Банк начисляет и суммирует надбавки за совершение покупок по дебетовым и кредитным картам, а также за получение зарплаты или пенсии на карту ВТБ. Надбавка за пользование платной подписки «ВТБ Плюс» не суммируется с повышенной приветственной ставкой и начисляется с третьего месяца после завершения приветственного периода.
Кроме того, ВТБ улучшил условия по вкладам в китайской валюте на всех сроках привлечения для всех клиентских сегментов до 8% годовых. Получить максимальную ставку могут клиенты при размещении средств на один год с выплатой процентов в конце срока. Депозиты в китайской валюте доступны клиентам как для дистанционного открытия в «ВТБ Онлайн» (от 1 тыс. юаней), так и в офисах банка (от 5 тыс. юаней).
«Ранее мы увеличили ставки для рублевых вкладов от полугода. Сегодня поднимаем доходность в рублях на короткие сроки — три и шесть месяцев и устанавливаем высокие ставки по юаням», — прокомментировал изменение ставок заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
На 3 октября средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 15,28% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
По данным на 30 сентября, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. зафиксированы следующие средние ставки в зависимости от срока:
- на три месяца — 17,3% (+0,26 п.п. по сравнению с 23 сентября);
- на шесть месяцев — 18,15% (+0,22 п.п.);
- на год — 17,69% (+0,31 п.п.).
В топ-10 банков, согласно индексу «Финуслуг», на 3 октября предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
- на три месяца — 18,07%;
- на шесть месяцев — 18,99%;
- на год — 18,54%.
За прошедшую неделю доходность депозитов изменило 17 банков из топ-50, при этом восемь из них входят в топ-20 крупнейших банков, следует из отчета онлайн платформы. По оценке аналитиков, диапазон изменений составил от 0,2−2,5 п.п., максимальные доходности в топ-20 банков выросли до 20−21% годовых по вкладам от полугода.
Согласно данным онлайн-платформы «Финуслуги», с 23 по 30 сентября индекс ставок по вкладам в юанях вырос на 0,09−0,11 пп.п по всем срокам и составляет:
- на три месяца — 3,87% годовых;
- на шесть месяцев — 4,27%;
- на год — 4,66%.
Максимальные ставки юаневых депозитов в розничном сегменте в топ-50 банков выросли до 6% на три месяца, 6,5% на шесть месяцев, а по вкладам на год остались без изменений — 6,5% годовых.
Согласно мониторингу «РБК Инвестиций», на этой неделе еще несколько системно значимых банков увеличили доходность по сберегательным продуктам:
- Сбербанк с 30 сентября улучшил условия по вкладам «Лучший%» и «СберВклад» — максимальная ставка доступна на сроках до года на любые деньги и повышена до 20% годовых;
- Промсвязьбанк с 1 октября увеличил максимальные ставки по накопительным счетам «Про запас» до 20% годовых и «Акцент на процент» — до 21% годовых;
- Газпромбанк с 1 октября увеличил приветственную ставку по накопительному счету до 20% годовых;
- Т-Банк с 2 октября улучшил условия по рублевым вкладам до 21% годовых.
Указанные в материале условия по депозитам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия вклада.