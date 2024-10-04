Власти обсудят упрощение уплаты НДФЛ

Сейчас НДФЛ для работающих по найму уплачивается автоматически, его удерживают работодатели из заработной платы. Налоговыми агентами по НДФЛ также выступают российские брокеры и банки (по доходам от продажи ценных бумаг, купонам на облигации), компании-плательщики (по доходам от дивидендов). Кроме того, НДФЛ без подачи декларации уплачивают на основе налогового уведомления от ФНС при получении доходов с вкладов и в случаях, когда доходы — из нескольких источников — превышают 5 млн руб. в год (по ставке 15% на размер превышения). Со следующего года прогрессия НДФЛ расширится до пяти ступеней, максимальная ставка составит 22%.