В X5 Group назвали возможный срок начала торгов ее акциями на Мосбирже

Торги акциями «ИКС 5», управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», как ожидается, начнутся на Мосбирже в начале 2025 года. Об этом сообщил гендиректор Х5 Group Игорь Шехтерман на ежегодной конференции Х5 Dialog 2024.
Игорь Шехтерман сообщил, что компания заканчивает процесс редомициляции в Россию. Он заявил, что для «ИКС 5» важна долгосрочная стоимость компании. «Мы планируем с начала следующего года выйти и быть активным участником российской фондовой биржи», — сказал Шехтерман.
Торги расписками голландской X5 Retal Group N.V. (FIVE) на Мосбирже были приостановлены с 5 апреля. Мосбиржа с 22 июля включила в первый уровень листинга акции «Корпоративный центр ИКС 5».
В марте Минпромторг подал в Арбитражный суд Московской области иск о приостановке прав X5 Group на «дочку» в России — ООО «Корпоративный центр Икс 5». Ведомство указывало, что X5 Retail Group N.V. является прямым участником российской «Икс 5» с долей владения более 50% уставного капитала. «Это обстоятельство создает риски причинения вреда российскому подразделению “Икс 5”, России и ее гражданам», — отмечал статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Суд удовлетворил иск в полном объеме.
Ранее компания «Корпоративный центр Икс 5» была внесена в список экономически значимых организаций (ЭЗО) — правительство включило в него те компании, которые могут подпасть под процедуру редомициляции принудительно.
«Пятерочка» (ранее это была головная структура будущего X5 Retail Group) провела IPO на Лондонской бирже (LSE) в 2005 году. Московская биржа начала торги глобальными депозитарными расписками Х5 в 2018 году. В том же году биржа включила бумаги X5 в индексы Мосбиржи и РТС.