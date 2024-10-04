В X5 Group назвали возможный срок начала торгов ее акциями на Мосбирже

«Пятерочка» (ранее это была головная структура будущего X5 Retail Group) провела IPO на Лондонской бирже (LSE) в 2005 году. Московская биржа начала торги глобальными депозитарными расписками Х5 в 2018 году. В том же году биржа включила бумаги X5 в индексы Мосбиржи и РТС.