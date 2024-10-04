В СФ призвали разрешить ограничивать максимальные суммы платежей по картам

В обращении сенатор отметил, что в настоящее время некоторые банки дают гражданам право устанавливать для себя ограничения максимальной суммы одной операции или их совокупности за определенный период времени, но только по просьбе самих граждан. При этом далеко не все клиенты проинформированы о такой возможности, подчеркнул политик.