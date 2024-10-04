Трансфертная карта: регионы получат на 10% меньше денег из бюджета в 2025-м

Объем межбюджетных трансфертов в 2025 году снизится на 10% — до 3,26 трлн рублей, следует из проекта основных направлений бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики на ближайшую трехлетку («Известия» его изучили). Речь о безвозмездных перечислениях, таких как субсидии и дотации. При этом регионы в целом не обеднеют, так как со следующего года им начнут прощать две трети задолженности по кредитам перед федеральной казной. Кроме того, благодаря росту доходов будут увеличиваться поступления от НДФЛ. Как изменения отразятся на сбалансированности бюджетов субъектов и их устойчивости — в материале «Известий».
Сколько денег направят в регионы в 2025 году
Объем межбюджетных трансфертов (МБТ) в следующем году составит 3,26 трлн рублей, следует из документов, сопутствующих проекту основного финансового плана. Это на 10% меньше, чем запланировано на 2024-й.
Межбюджетные трансферты — это средства, которые передаются из одного бюджета в другой. Например, из федерального в региональные. По формам МБТ выделяют дотации (без конкретной цели), субсидии (на условиях долевого софинансирования расходов) и субвенции (средства, которые затем регион перенаправляет в муниципалитет).
В частности, в следующем году ожидается наибольшее сокращение по субсидиям (-16%), следует из основных направлений. Дотации уменьшатся скромнее (-2%), а субвенции даже немного вырастут (+3%).
При этом сокращение межбюджетных трансфертов ожидается уже в 2024-м. Судя по основным направлениям, показатель в этом году составит 3,59 трлн рублей. В прошлом же году он был на уровне 3,93 трлн. До этого начиная с 2021-го показатель увеличивался.
По первому полугодию 2024-го тренд на снижение уже виден. По данным отчета Счетной палаты об исполнении бюджета за шесть месяцев этого года (есть у «Известий»), объем МБТ уменьшился на 12% и составил 1,75 трлн рублей. Это произошло в основном за счет сокращения дотаций в регионы на 161 млрд рублей (-19%) — до 658 млрд.
Однако бюджет отражает ситуацию в целом по регионам. При этом от одного субъекта к другому она может различаться. «Известия» направили запросы региональным властям об объеме дотаций и субсидий в первом полугодии 2024-го.
В бюджет Томской области за первые шесть месяцев 2024-го перечислено 6,3 млрд рублей дотаций — это на четверть больше аналогичного показателя прошлого года, заявили в департаменте финансов региона. А объем субсидий вырос на 27% — до 6,2 млрд рублей.
В то же время в Минфине Нижегородской области поделились, что межбюджетные трансферты за первое полугодие этого года составили 31 млрд рублей: это на 4,2% выше аналогичного показателя прошлого года.
В Министерстве экономики и финансов Московской области рассказали, что безвозмездные поступления составили 63 млрд рублей, а в Министерстве финансов Марий Эл сообщили о дотациях.
в размере 6 млрд и субсидиях на 9 млрд рублей. Также в пресс-службе правительства Калужской области уточнили, что за первое полугодие 2024-го в ее бюджет из федерального поступили дотации в размере 157 млн рублей и субсидии на 5 млрд рублей. Сравнение с предыдущим годом эти регионы не привели.
Как говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики на 2025−2027 годы, дефицит бюджетов регионов в этот период будет погашаться за счет кредитов инвестиционного характера, ценных бумаг, займов от банков.
Почему денежные поступления в субъекты начали снижаться
— В первую очередь снижение поступлений по межбюджетным трансфертам связано с повышением самостоятельности регионов после пандемии коронавируса в 2020 году и началом спецоперации в 2022-м. Как налоговые, так и неналоговые доходы субъектов РФ растут, а значит, объем финансовой помощи можно сократить, — уверена доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
На общее состояние региональных бюджетов влияет рост поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который продолжается на фоне увеличения зарплат россиян в условиях дефицита кадров, отметил директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский.
Кроме того, снижение трансфертов связано с необходимостью сократить дефицит федерального бюджета, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По проекту финансового плана в ближайшую трехлетку казна будет с недостачей. В 2025-м она не превысит 0,5% ВВП.
При этом если трансферты снижаются, это еще не говорит о том, что регионы беднеют. Их освободили от погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам для стимулирования социально-экономического развития. В сумме им простят 1,1 трлн рублей за 2025−2029 годы. «Известия» направили запрос в Минфин.
— Механизм списания предполагает, что регионы инвестируют эти средства в инфраструктурные и инвестиционные проекты. Сам объем расходов останется на прежнем уровне — изменится лишь их структура, — считает Дмитрий Землянский из ИПЭИ Президентской академии.
Он пояснил: вместо расходов на обслуживание долга возникнут траты на национальную экономику, дорожное хозяйство. В итоге это можно назвать бюджетом развития, поскольку благодаря этому регионы смогут повысить поступления в будущих периодах.
На что регионы тратят деньги
— Регионы РФ должны выполнять свои социальные обязательства перед гражданами, поэтому первой статьей расходов всегда идут пенсионные и другие социальные выплаты — детские пособия, поддержание системы ЖКХ, дороги. В отдаленных от столицы регионах большая часть средств уходит на логистику, — сказал аналитик Владимир Чернов.
Он подчеркнул: при снижении межбюджетных трансфертов субъекты не прекратят исполнять свои социальные обязательства.
Как рассказали «Известиям» в департаменте финансов Томской области, целевое финансирование из бюджета в размере 4 млрд рублей направлено на сферу реального сектора экономики, включая развитие беспилотных авиационных систем, дорожную деятельность, сельское хозяйство, а также на социальную сферу — образование, здравоохранение, соцполитику.
В правительстве Тульской области отметили, что за счет дотаций деньги направлены в муниципалитеты для обеспечения должного дошкольного и школьного образования, в том числе деньги расходуют на оплату труда, покупку учебных пособий, игрушек и развивающих материалов.
В Орловской области дотации направили на частичную компенсацию допрасходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, рассказали в департаменте финансов. А субсидии в Нижегородской области в этом году предусмотрены на выплаты по рождению третьего ребенка, организацию горячего питания младших школьников, улучшение качества дорог, развитие транспорта, поддержку агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования.
Из-за того, что власти сокращают безвозмездную помощь субъектам, повышается их финансовая независимость и дисциплина на региональном уровне, отметила Мери Валишвили из РЭУ им. Г. В. Плеханова.
— В целом дотации некоторым регионам необходимы, а в данном случае они просто принимают другую форму — списание долгов, — подчеркнул Владимир Чернов.
При этом, по его словам, сокращение межбюджетных трансфертов напрямую влияния на инфляцию не окажет, намного большее значение играют темпы роста реальных доходов населения и стоимость кредитования. По словам Дмитрия Землянского, рост НДФЛ будет «вытягивать» большую часть регионов и поспособствует тому, чтобы бюджет стал устойчивым.