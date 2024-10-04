Трансфертная карта: регионы получат на 10% меньше денег из бюджета в 2025-м

Объем межбюджетных трансфертов в 2025 году снизится на 10% — до 3,26 трлн рублей, следует из проекта основных направлений бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики на ближайшую трехлетку («Известия» его изучили). Речь о безвозмездных перечислениях, таких как субсидии и дотации. При этом регионы в целом не обеднеют, так как со следующего года им начнут прощать две трети задолженности по кредитам перед федеральной казной. Кроме того, благодаря росту доходов будут увеличиваться поступления от НДФЛ. Как изменения отразятся на сбалансированности бюджетов субъектов и их устойчивости — в материале «Известий».