Российские педагоги хотели бы получать пенсию ₽50−70 тыс. в месяц

Исследование методом анкетирования было проведено во второй половине сентября этого года. В нем приняли участие более 2 тыс. преподавателей, которые являются членами Общероссийского профсоюза образования. Треть (33%) участников опроса составили респонденты в возрасте от 45 до 55 лет, 22% — педагоги 35−45 лет, 23% — учителя старше 55 лет и 15% в возрасте 25−35 лет. В опросе приняли участие учителя, которые живут как в городах (55%), так и в селах (28%). Каждый шестой респондент — это учитель поселков городского типа. Традиционно для этой профессии большая часть респондентов — женщины, их доля в исследовании составила 92%.