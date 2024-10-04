Российские педагоги хотели бы получать пенсию ₽50−70 тыс. в месяц

Почти половина российских педагогов (45%) считает, что для сохранения привычного уровня жизни после выхода на пенсию им необходимо от ₽50 тыс. до ₽70 тыс. в месяц, следует из результатов совместного исследования НПФ «Достойное будущее» и Общероссийского профсоюза образования (есть у «РБК Инвестиций»). Четверть респондентов назвали комфортной сумму от ₽20 тыс. до ₽50 тыс., а 21% — от ₽70 тыс. до ₽100 тыс. Только 7% российских учителей отметили, что хотели бы получать от ₽100 тыс. в месяц и больше.
На вопрос «Какой процент от зарплаты вы могли бы направить в качестве ежемесячного взноса на формирование своего будущего пенсионного капитала» 14% педагогов отметили сумму до 1% от зарплаты, четверть опрошенных педагогов назвала сумму в размере от 1 до 5% от зарплаты, а 15% респондентов — от 5 до 10%.
При этом на вопрос, сколько по времени готовы педагоги формировать свои долгосрочные сбережения ответы респондентов разделились: каждый седьмой учитель (14%) рассказал, что готов формировать свой пенсионный капитал от одного до трех лет. 21% опрошенных назвали период от трех до пяти лет. Период дольше — от пяти до 10 лет назвала почти четверть опрошенных и это самый популярный ответ на этот вопрос. Формировать капитал дольше 10 лет готовы лишь 11% учителей.
Интерес к новой программе долгосрочных сбережений от НПФ, которая предполагает формирование накоплений в течение длительного периода проявили 62% российских педагогов. При этом из них 9% отметили, что планируют вступить в нее в ближайшее время, а 53% пока хотят понаблюдать за ходом ее реализации.
«Треть респондентов назвала наиболее интересной в программе долгосрочных сбережений опцию по софинансированию взносов со стороны государства. Четверть опрошенных отметила гибкость получения выплат — возможность забрать накопления досрочно в особых жизненных ситуациях. Еще 8% подчеркнули право перевести в качестве единовременного взноса “замороженные” пенсионные накопления в ПДС», — отметил генеральный директор НПФ «Достойное будущее» Дмитрий Ключник.
Программа долгосрочных сбережений стартовала с начала 2024 года. Она включает стимулирующие меры со стороны государства (софинансирование в пределах ₽36 тыс. в год в течение 10 лет), налоговые льготы (возможность оформить налоговый вычет с суммы до ₽400 тыс. в год), возможность перевести накопительную пенсию в программу в качестве единовременного взноса. Операторами программы являются негосударственные пенсионные фонды.
Исследование методом анкетирования было проведено во второй половине сентября этого года. В нем приняли участие более 2 тыс. преподавателей, которые являются членами Общероссийского профсоюза образования. Треть (33%) участников опроса составили респонденты в возрасте от 45 до 55 лет, 22% — педагоги 35−45 лет, 23% — учителя старше 55 лет и 15% в возрасте 25−35 лет. В опросе приняли участие учителя, которые живут как в городах (55%), так и в селах (28%). Каждый шестой респондент — это учитель поселков городского типа. Традиционно для этой профессии большая часть респондентов — женщины, их доля в исследовании составила 92%.