Россия вновь обогнала США по поставкам газа в Евросоюз

Лидером по экспорту газа с третьего квартала 2022 года остается Норвегия с 21,7 миллиарда кубометров по итогам июля—сентября. При этом за три месяца эта страна снизила объем поставок на девять процентов, но это все еще на пять процентов больше показателя за аналогичный период прошлого года.