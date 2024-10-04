Россия вновь обогнала США по поставкам газа в Евросоюз

За указанный период Россия поставила на европейский рынок 13,3 миллиарда кубометров газа против 13 миллиардов кварталом ранее и 11,5 миллиарда годом ранее. В результате доля российских компаний в европейском импорте выросла до 19,4% с 17,2% в апреле—июне, достигнув максимума со второго квартала 2022 года.
Главным образом Россия поставляла газ по трубопроводам: поставки по нему выросли за квартал на 8% и почти на 13% за год — до 8,6 миллиарда кубометров. Объем экспорта сжиженного природного газа в прошлом квартале составил 4,7 миллиарда кубометров, что меньше уровня апреля—июня на 6%, однако больше показателя третьего квартала прошлого года на 21%.
В то же время США сократили объем поставок СПГ на четверть за квартал и на треть за год, до 9,5 миллиарда кубометров. В результате США второй квартал подряд становятся третьим основным поставщиком газа в Евросоюз, а Россия — вторым.
Лидером по экспорту газа с третьего квартала 2022 года остается Норвегия с 21,7 миллиарда кубометров по итогам июля—сентября. При этом за три месяца эта страна снизила объем поставок на девять процентов, но это все еще на пять процентов больше показателя за аналогичный период прошлого года.
В пятерку основных поставщиков газа в ЕС в третьем квартале также входили Алжир, который за три месяца уменьшил поставки на 19% — до 7 миллиардов кубометров, а также Великобритания, которая нарастила их почти на 40% — до 5,1 миллиарда кубометров.
Ранее РИА Новости сообщало, что США в июле резко сократили экспорт сжиженного природного газа в Евросоюз, на фоне чего доходы американских поставщиков упали до минимума с 2021 года. Основная причина снижения — переориентация поставок на азиатский рынок.