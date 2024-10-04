Призрак качества: компании в РФ используют иностранное ПО в 60% случаев

— Каким бы ни было российское ПО, сегодня у него есть главное преимущество — нам не отключат к нему доступ в один день, а значит, бизнес-процессы не будут парализованы. Мы перешли на российское ПО в большинстве вопросов, — считает основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова.