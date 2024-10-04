Призрак качества: компании в РФ используют иностранное ПО в 60% случаев

Импортозамещение иностранного ПО в России с 2022 года достигло всего лишь 30−40%, рассказали «Известиям» участники рынка. Речь об офисных пакетах, основных программных продуктах, операционных системах. Отечественные компании по-прежнему используют иностранное ПО в большинстве случаев. Эксперты утверждают, что за последние два года качество отечественных решений существенно выросло, а вложения в развитие платформ постоянно увеличиваются. Однако говорить о существенных сдвигах рано — рынок нелегального ПО растет, а российские пользователи неактивно переходят на отечественные продукты, добавляют специалисты.
Доля отечественного ПО
До 2022 года доля программного обеспечения на российском рынке составляла в среднем до 90%. После ухода иностранных компаний с рынка тенденция изменилась — российские разработчики были вынуждены оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию и замещать часть иностранных решений. По оценкам Российской ассоциации электротехнических компаний (РАЭК), к настоящему моменту компании смогли заместить около 30−40% ПО.
— Россия инвестирует в разработку собственных высокотехнологичных решений. Мы наблюдаем рост спроса на отечественные продукты во всех сегментах — от облачных технологий до кибербезопасности и программ для автоматизации бизнеса. Появление нового программного обеспечения и услуг, произведенных на территории страны способствует укреплению независимости нашего рынка и поднимает общий уровень цифровизации экономики, — заявил «Известиям» директор РАЭК Сергей Гребенников.
По его словам, в будущем процент импортозамещения продолжит расти, а отечественные программные решения станут всё более востребованы как в государственных структурах, так и в частном секторе.
С оценками РАЭК согласен и руководитель департамента расследований T.Hunter (компания предоставляет комплекс услуг в области внедрения, обслуживания и защиты информационных систем) Игорь Бедеров. По его словам, этот процент импортозамещения касается в первую очередь офисных пакетов, основных программных продуктов, операционных систем, но не включает в себя ключевые образцы уникального ПО — например, 3D-проектирование. Полностью заместить западные решения к 2030 году в узкоспециализированном сегменте вряд ли получится, оценил он.
— В России мы сейчас акцентируем внимание на массовых продуктах, которые должны быть реализованы, приобретены и поставлены на большинство компьютеров и мобильных телефонов. Операционные системы, офисные пакеты и прочий связанный с этим софт, — сказал Игорь Бедеров.
Что касается сегмента виртуализации — это набор решений для обеспечения работы бизнеса с помощью информационных технологий, — то там доля иностранных продуктов снизилась до 50−60% у крупного бизнеса и 20−30% у государственных компаний, рассказал «Известиям» гендиректор компании-разработчика «Базис» Давид Мартиросов.
— Западные вендоры за многие годы создали полноценные экосистемы обучения, сертификации персонала и технической поддержки, что делает их решения привлекательными для пользователей. Заказчики привыкли к высокому качеству зарубежного инфраструктурного ПО и ждут от российского сопоставимой устойчивости, масштабируемости и, конечно, стоимости, — сказал он.
Известия направили запросы в РЖД, Росавиацию, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, «Ростикс» и «Мегафон» с просьбой оценить российские продукты и рассказать, используют ли они отечественные разработки.
Чем опасно нелегальное ПО
Особых успехов в импортозамещении иностранного ПО пока нет, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Впрочем, если учитывать, что долгое время в РФ использовались иностранные решения, сразу заменить все IT-продукты на отечественное невозможно. Он надеется, что в ближайшие три года ситуация изменится и процент замещения достигнет 70.
Неудивительно, что пользователи предпочитают западные решения российским аналогам, отметил IT-эксперт и преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Дмитрий Штаненко. За всё время существования таких компаний, как Microsoft, которые занимают большую часть рынка, потребители привыкли к функционалу, интерфейсу и другим характеристикам их продуктов. Сегодня гораздо удобнее добыть пиратские версии, чем осваивать новый интерфейс российских продуктов, отметил он.
— Каким бы ни было российское ПО, сегодня у него есть главное преимущество — нам не отключат к нему доступ в один день, а значит, бизнес-процессы не будут парализованы. Мы перешли на российское ПО в большинстве вопросов, — считает основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова.
Директор Ассоциации поставщиков программных продуктов НП ППП Дмитрий Соколов отметил, что за последнее время вырос рынок нелегального программного обеспечения — это стало одной из серьезных проблем для отечественных разработок.
— Такой рост негативно влияет на процессы импортозамещения и достижения цифрового суверенитета — вместо перехода на отечественные аналоги многие пользователи предпочитают использовать нелегальное ПО, за которое не нужно платить, — сказал Дмитрий Соколов.
По словам руководителя экспертно-аналитического отдела отечественного разработчика ПО ALMI Partner Елены Куц, рост произошел на фоне экономических трудностей. Пользователи стали искать варианты, которые предполагают меньшие финансовые вложения.
— Введение санкций против России и уход иностранных компаний создали дополнительные возможности для нелегальных поставщиков, поскольку потребители стали более уязвимыми перед их предложениями, — пояснила Елена Куц.
По ее словам, тренд на удаленную работу еще больше усилил спрос на ПО. Для малого бизнеса и фрилансеров, которые ищут способы сократить свои расходы, нелегальное ПО становится особенно привлекательным, полагает она.
Пользователям, которые предпочитают пиратское программное обеспечение, стоит помнить о преимуществах, которые дают лицензионные версии. Только подлинное ПО получает своевременные важные обновления, обеспечивающие стабильную и надежную работу, резюмировала эксперт.
Отечественное ПО, конкурирующее с западным, дает бизнесу гарантию выполнения всех обязательств и сохранения вендорской поддержки, считает технический директор разработчика ПО «Группа Астра» Антон Шмаков. Появляются и успешные продукты в области узкоспециализированного промышленного ПО, где на момент ухода иностранных вендоров наблюдалось серьезное отставание, а некоторые решения было просто нечем заменить.
Тренды в импортозамещении будут по-прежнему задавать финансовый сектор, машиностроение, АПК, горнодобывающая и ракетно-космическая отрасли, добавил эксперт.