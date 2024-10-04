Объем торговли между Россией и Абхазией вырос в 1,5 раза

«Мне сказали, это была интересная информация, что объем торговли с допандемийных времен вырос в 1,5 раза. Это очень хороший результат», — сказал министр на встрече с абхазским коллегой Сергеем Шамбой.
Глава МИД РФ отметил, что Россия продолжит оказывать Абхазии содействие в социально-экономическом развитии, а также указал на осуществление совместной инвестиционной программы.
«Ну и то, что темпы роста внутреннего валового продукта Республики Абхазии опережают плановые практические в два раза, это очень хороший результат», — добавил Лавров.