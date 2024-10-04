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Объем торговли между Россией и Абхазией вырос в 1,5 раза

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Объем торговли между Россией и Абхазией вырос в 1,5 раза с допандемийных времен, это очень хороший результат, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

«Мне сказали, это была интересная информация, что объем торговли с допандемийных времен вырос в 1,5 раза. Это очень хороший результат», — сказал министр на встрече с абхазским коллегой Сергеем Шамбой.

Глава МИД РФ отметил, что Россия продолжит оказывать Абхазии содействие в социально-экономическом развитии, а также указал на осуществление совместной инвестиционной программы.

«Ну и то, что темпы роста внутреннего валового продукта Республики Абхазии опережают плановые практические в два раза, это очень хороший результат», — добавил Лавров.