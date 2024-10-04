Goldman Sachs предсказал рост цены нефти на 25% при сбоях добычи в Иране

Аналитики банка Goldman Sachs предсказали рост цен на нефть Brent на $20 за баррель, если в результате ответных действий Израиля пострадает добыча в Иране, сообщает CNBC. Если прогноз банка сбудется, цены на нефть поднимутся в следующем году более чем на 25% от текущих значений — c $78 до $98 за баррель.
Фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросли примерно на 5% в четверг, 3 октября, и продолжили подъем в пятницу утром на фоне опасений, что Израиль может нанести удар по нефтяной промышленности Ирана в ответ на ракетную атаку Тегерана на этой неделе. На торгах в пятницу, 4 октября, декабрьские фьючерсы на нефть Brent превысили отметку $78 за баррель впервые с конца августа. Рост наблюдался на фоне заявлений президента США Джо Байдена о том, что США обсуждают с Израилем возможность последнего ударить по нефтяным объектам Ирана.
По оценкам соруководителя отдела исследований мировых товарных рынков Goldman Sachs Даана Стрейвена, если нефтяные объекты Ирана будут повреждены и добыча нефти в стране снизится на 1 млн баррелей в день, то в следующем году цены на нефть резко вырастут примерно на $20 за баррель. По словам Струйвена, это произойдет при условии, что страны ОПЕК+ воздержатся от увеличения добычи нефти.
Он добавил, что если ключевые члены ОПЕК+, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, компенсируют часть потерь в добыче, на нефтяном рынке может наблюдаться меньший прирост — около $10 за баррель по сравнению с текущими значениями.
По данным агентства Bloomberg, в августе добыча нефти в Иране выросла до шестилетнего максимума в 3,4 млн баррелей в день. Согласно подсчетам агентства, в прошлом году страна была девятым по величине производителем нефти в мире.
Cтарший аналитик по энергетике MST Marquee Сол Кавонич считает, чтоб наибольшую обеспокоенность вызывает то, что расширение конфликта может повлиять на транзит нефти через Ормузский пролив. Этот пролив соединяет Персидский и Оманский заливы, через него проходит почти пятая часть торговли нефтью в мире, пишет CNBC.
Ранее эксперты Clearview Energy Partners предупредили, что нефть может подорожать на $7 за баррель, если США и их союзники введут экономические санкции против Ирана, и на $13, если Израиль нанесет удар по иранской энергетической инфраструктуре. Нарушение транзита нефти через Ормузский пролив может иметь самые большие последствия, считают аналитики. В этом сценарии цены на нефть могут подскочить на $13−28 за баррель, предупреждают в компании. Таким образом, в самом негативном сценарии они допускают подъем цен на нефть выше $100 за баррель.
Аналитики BMI заявили, что, хотя вероятность полномасштабной войны остается «относительно низкой», риски ошибки с любой из сторон сейчас возросли. Они прогнозируют, что в случае полномасштабной войны на Ближнем Востоке цена на нефть марки Brent, скорее всего, взлетит выше $100 за баррель, а потенциальное закрытие Ормузского пролива грозит ценами в $150 за баррель и более.
Главный аналитик по сырьевым товарам SEB Бьярне Шилдроп считает, что недавний рост нефти был очень слабым, особенно с учетом потенциально разрушительных сценариев на Ближнем Востоке. Он допустил взлет нефтяных котировок до $200 за баррель если энергетическая инфраструктура Ирана будет уничтожена.
Некоторые отраслевые аналитики полагают, что у стран ОПЕК+ достаточно свободных мощностей, чтобы компенсировать перебои в иранском экспорте, если Израиль нанесет удар по его нефтяной инфраструктуре, пишет CNBC. Однако свободные мировые мощности добычи нефти по-прежнему в основном сосредоточены на Ближнем Востоке, особенно среди государств Персидского залива, которые могут оказаться под угрозой в случае обострения более масштабного конфликта.