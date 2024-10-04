Goldman Sachs предсказал рост цены нефти на 25% при сбоях добычи в Иране

Ранее эксперты Clearview Energy Partners предупредили, что нефть может подорожать на $7 за баррель, если США и их союзники введут экономические санкции против Ирана, и на $13, если Израиль нанесет удар по иранской энергетической инфраструктуре. Нарушение транзита нефти через Ормузский пролив может иметь самые большие последствия, считают аналитики. В этом сценарии цены на нефть могут подскочить на $13−28 за баррель, предупреждают в компании. Таким образом, в самом негативном сценарии они допускают подъем цен на нефть выше $100 за баррель.